Battle im Einkaufszentrum: Rapper treten gegen Gstanzlsänger an

RIED. "Hip-Hop vs. Gstanzl Battle" in Rieder Weberzeile bringt musikalischen Schlagabtausch

Rapper und Renate Maier: Die Bühne ist einem Boxring nachempfunden, um den Sieg wird jeweils paarweise und im K.o.-System gekämpft. Bild: Alexander Firmberger

Tradition trifft auf Moderne: Bei einem musikalischen "Hip-Hop vs. Gstanzl Battle" im Rieder Einkaufszentrum Weberzeile messen sich am Freitag, 13. April, sechs Gstanzl-Sänger mit sechs Rappern in Wortwitz und Schlagfertigkeit. Ein Wettkampf, der Spaß und Spannung verspricht.

Auftritt im Boxring

Auf den ersten Blick haben Gstanzler und Rapper wenig gemeinsam, doch bei genauerem Hinsehen gibt es Verbindendes. Sowohl Hip-Hop als auch Gstanzln sind eine Art Sprechgesang, wenn auch Tempo und Wortwahl unterschiedlich sind. Beim Battle steigen jeweils sechs Kandidaten in den Ring: Die Bühne ist einem Boxring nachempfunden, um den Sieg wird jeweils paarweise und im K.o.-System gekämpft, die OÖN sind Medienpartner.

"Das Battle ist etwas ganz Besonderes. Das Publikum geht total mit und gibt zwei, drei Stunden lang alles", sagt Johann Gattermaier aus Zell an der Pram, der die Veranstaltung in die Weberzeile bringt.

Aus Bayern kommt die bekannte Gstanzlsängerin Renate Maier. Weiters im Gstanzl-Lager: Hermann Fleischmann, Bene Weber, Roland Woitsch, "Kiste" sowie Wolfgang Posch. Bei den Rappern steigen Chill-ill, Soul Cat, MuckEmcy, NamelessMC, Scheibsta und Fellowsoph in den Ring. Im Vorprogramm unterhält der Salzburger Gstanzlsänger und Humorist Hermann Höpflinger, zur Halbzeit servieren "Urban Volks" einen Mix aus Urban Dance, Breakdance und Schuhplattler. Moderiert wird das Battle von Rapper DemoLux, und es gibt eine After-Show-Party.

Karten im Vorverkauf

Beginn der "Schlacht" am Freitag, 13. April, ist um 20.15 Uhr, Einlass um 19.45 Uhr. Es gibt nur eine limitierte Zahl an Eintrittskarten. Erhältlich sind die Vorverkaufskarten bei allen Raiffeisenbanken und Ö-Ticket-Stellen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema