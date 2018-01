Bahnhof wird schöner, Kreuzungen werden weniger

BRAUNAU. Vertragsabschluss im März, Bauarbeiten ab Herbst geplant.

Ganz links (rot) der Stellwerksbau, der Bahnhof wird mit einer Unterführung für Fußgänger und Radfahrer mit dem Park-and-Ride-Platz auf der anderen Seite der Gleise verbunden, die Kreuzung Bahnweg wird aufgelassen. Bild: (mora/ILF/ÖBB)

Das Stellwerk muss auf modernen Standard gebracht werden, das ist der eigentliche, für Kunden nicht so sichtbare Auslöser für den Umbau des Braunauer Bahnhofs (die OÖN berichteten). In zwei Phasen soll er vonstatten gehen, die Bevölkerung wurde am Dienstagabend informiert. Für die elektronische Steuerung wird ein Gebäude gegenüber des Bahnhofs errichtet, zwei Unterführungen werden gebaut (siehe auch Interview unten), Kreuzungen aufgelassen, ein Parkplatz und ein Busterminal integriert, das Bahnhofsgebäude um ein Vordach ergänzt.

Phase eins wird bis Herbst 2019 dauern, danach soll noch in Phase zwei ein Inselbahnsteig mit Unterführung und Lift errichtet werden, damit die Bahnnutzer nicht mehr über die Gleise gehen müssen. Erst dann sei möglich, den Bahnhof automatisch zu betreiben, erklärt Projektleiter Thomas Fruhmann von der ÖBB-Infra. Im März sollen die für den Umbau nötigen Verträge zwischen ÖBB, Land und Stadtgemeinde unterzeichnet werden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema