Bahnhof wird attraktiver und sicherer

BRAUNAU. Ein neues Stellwerk ist der Kern der Umbaumaßnahme, Kreuzungen werden verändert

So soll er aussehen nach der Fertigstellung, der Braunauer Bahnhof. Ein Busterminal wird integriert. Bild: ÖBB Groh+Partner

Das moderne Stellwerk, das errichtet werden soll, ist wesentlich für die Umgestaltung des Braunauer Bahnhofsbereichs, für die Nutzer allerdings die am wenigsten sichtbare. Dass es einen überdachten Busterminal geben wird, eine Unterführung und eine Park-and-Ride-Fläche für 158 Autos, zehn Mopeds und 90 Fahrräder wird den Bahnfahrern sicher deutlicher auffallen. Geplant ist der Umbau für ein Jahr, beginnend im kommenden Herbst. Die Braunauer Bevölkerung wurde über das Bauvorhaben gestern Abend ausführlich informiert.

Es gibt auch Veränderungen, die die Straßenbenutzer betreffen, weil Bahnkreuzungen aufgelassen werden, andere umgestaltet. Die Sicherheit stehe bei allen Maßnahmen an vorderster Stelle, sagt Thomas Fruhmann, Projektleiter der ÖBB-Infra für dieses Bauvorhaben. Der Übergang am Bahnweg, noch in der Nähe des Bahnhofs, wird geschlossen. Ebenso jener an der Josef-Reiter-Straße. Dort wird allerdings eine Unterführung errichtet. Schon lange hatten Blaulichtorganisationen darauf aufmerksam gemacht, dass der Stadtteil Laab nicht erreichbar sei, wenn die Schranken geschlossen sind. Mit einer Unterführung wird dem abgeholfen.

Am ehemaligen Hofer-Parkplatz an der Hans-Sachs-Straße wird der Parkplatz errichtet, über eine Unterführung, die mit Stufen und Rampe ausgestattet wird, ist von dort der Bahnhof erreichbar. Ein Lift wird auch eingebaut. "Wirtschaftlich, vertretbar und finanzierbar", nennt Fruhmann Kriterien für den Unterführungsbau. Die Kreuzung an der Laabstraße bei der Umfahrung bleibt erhalten, wie sie ist. Sie sei vor kurzem erst saniert und bereits für die moderne Technik vorbereitet worden, erklärt er. Die Bahnkreuzung an der Laabstraße auf Höhe der Firma Vialith wird adaptiert. Anrainer in Haselbach und Laab befürchten, dass die Unterführung Reiter-Straße Verkehr anlockt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema