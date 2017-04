Bahnhof Ried zur Drehscheibe von Bahn und Bus ausbauen

Und der nächste, der sich an diesem Thema die Zähne ausbeissen wird.

Mit diesem Vorhaben, hier eine Attraktivierung zu erreichen, sind schon hunderte vor ihm Baden gegangen und es werden nach ihm noch weitere tun. Der Herr NA darf sich somit gleich mal in die Liste der Gescheiterten eintragen. Und so oben drein sei angemerkt, dass gerade die Landes VP das Thema Hausruckbahn in die Ecke verdrängt hat. Also fallen sie eh über ihre eigenen Füße. Aber so richtig lachen muss ich bei Aussagen wie "barrierearme Zustiegsmöglichkeiten". Hey? Was haben die sich reingeworfen? 60 cm müssen bei Tritt auf die erste Stufe zu den Zügen überwunden werden? Ein Rollstuhlfahrer kann in Ried definitiv nicht zusteigen, bzw. Menschen mit mobiler Beeinträchtigung können das Ein- und Aussteigen in Ried ebenfalls vergessen. Mit dem Wort barrierearm kann man wohl wirklich alles abdecken. Sehr geeignet für die Politik. Der BHF Ried wird in den nächsten 30 Jahren keinen nennenswerten Umbau erfahren! Ried = Kaff!