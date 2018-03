Autolenker fuhr 67-Jährigem über den Fuß

HÖHNART. Pkw-Lenker verletzte einen 67-jährigen Mann am Fuß, nachdem er ihn übersehen hatte.

Ein 71-Jähriger fuhr am Freitag Vormittag gegen 10 Uhr am Gelände des ASZ-Asprach Richtung Ausfahrt, als er vor einem Container links einbiegen wollte um davor stehen zu bleiben. Zur selben Zeit befand sich ein 67-Jähriger vor diesem Container um etwas zu besorgen. Als der Mann sich vom Container wegdrehte und einen Schritt in Richtung des Autos machte, fuhr der Pkw ihm über den Fuß.

Der zufällige anwesende Gemeindearzt übernahm die Erstversorgung. Der 67-Jährige musste mit leichten Verletzungen am rechten Fuß ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht werden.

