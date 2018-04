Auszeichnung für Österreichs besten Akazienhonig

PATTIGHAM. Imker Gottfried Hohensinn erhielt in Wieselburg als einziger Oberösterreicher die "Goldene Honigwabe".

Der mehrfach prämierte Gottfried Hohensinn. Bild: privat

Die Imkerei ist seit zehn Jahren die große Leidenschaft von Gottfried Hohensinn. Kürzlich wurde er auf der Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter in Wieselburg (NÖ.) für seinen Akazienhonig mit der "Goldenen Honigwabe" ausgezeichnet. Er war der einzige Oberösterreicher, der diese Auszeichnung erhalten hat.

Neben der "Goldenen Honigwabe" für den Akazienhonig erhielt die Imkerei Hohensinn auch noch eine Goldmedaille für den Blüten- und Waldhonig, jeweils eine Silbermedaille für den Cremehonig sowie den Buchweizenhonig und die Bronzemedaille für den Blütenhonig mit Kümmelnektar.

"Im Jahr 2008 habe ich mit drei Völkern angefangen und bin jährlich gewachsen. Aktuell habe ich jetzt 17 Völker, vier sind über die Wintermonate leider gestorben. Vor zehn Jahren war ich ein absoluter Quereinsteiger. Es freut mich riesig, dass ich heuer so viele Auszeichnungen mit nach Hause nehmen konnte", sagt Gottfried Hohensinn.

Die Goldene Honigwabe wurde ihm für den Akazienhonig aus dem Kamptal verliehen. "Da bin ich im Vorjahr zur Blütezeit mit sechs Bienenvölkern hingefahren. Die Stände bleiben dort für zirka drei Wochen stehen. Dann hole ich sie wieder ab. Bei schönem Wetter bekommt man zirka 20 Kilogramm Akazienhonig pro Volk. Die Qualität war top, der Honig extrem dickflüssig mit nur geringem Wassergehalt. Das zeichnet guten Honig aus", freut sich der Imker über die Top-Ernte aus dem Vorjahr.

2017 hat der Pattighamer die Facharbeiterausbildung für Bienenwirtschaft im Imkereizentrum in Linz abgelegt. "Meine Prüfungsarbeit im September habe ich über spezielle Honigsorten, die bei uns nicht so üblich sind, geschrieben. Ich habe den Kontakt zum Lambrechtner Gewürzanbauer Schneiderbauer gesucht und durfte dort auf einem acht Hektar großen Kümmelfeld meine Bienen aufstellen. Schon während der Blütezeit habe ich gemerkt, dass der Honig in den Waben etwas dunkler ist und sehr würzig schmeckt. Wie Waldhonig mit einer ganz leichten Schärfe. Das habe ich dann auch mit Buchweizen gemacht. Ich bin sehr experimentierfreudig, das ist eine große Leidenschaft von mir", so Gottfried Hohensinn.

Rund 200 Stunden jährlich sind der Aufwand für die Imkerei, der Großteil des Honigs wird ab Hof verkauft. Außerdem gibt es die Hohensinn-Produkte auch noch beim uns´a Regionalmarkt in Ried, der Metzgerei Bäck in den Eierautomaten von Franz Schilcher (Schusterbauer) in Neuhofen.

In den nächsten Jahren möchte Gottfried Hohensinn seinen Bestand auf rund 50 Bienenvölker aufstocken und natürlich auch weiter "experimentieren". "Ein Edelkastanienhonig oder ein Fenchelhonig wären eine absolute Rarität. Oder ein Alpenrosenhonig. Ich habe noch viele Ideen", so der vielfach ausgezeichnete Imker.

