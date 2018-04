Auf fünf Datenträgern Kinderpornos gefunden: "Habe damit nichts zu tun"

BRAUNAU. Eine einschlägige Vorstrafe sei nur wegen eines falschen Geständnisses zustande gekommen.

Bereits im März 2015 musste sich der Mann wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger im Landesgericht Ried verantworten. Bild: OÖN

"Ich bekenne mich nicht schuldig, ich weiß nicht, wie die Dateien auf meine Geräte gekommen sind", sagt der Angeklagte aus dem Bezirk Braunau zu Richter Josef Lautner. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 48-Jährigen das Vergehen der pornografischen Darstellung Minderjähriger vor. Von 2014 bis 2017 soll der Angeklagte die Bilder gespeichert und zum Teil auf der Dropbox hochgeladen haben. "Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Hochladen überhaupt funktioniert. Ich weiß nicht, wie es da raufkommt", rechtfertigt sich der Mann.

Er sei überhaupt nie im Besitz von kinderpornografischem Material gewesen. Dass ein Video auf insgesamt drei Datenträgern gefunden wurde, kann sich der Beschuldigte auch nicht erklären. "Mein Handy und Laptop waren nicht passwortgeschützt, das hätte ja jeder machen können", so seine Rechtfertigung.

Auch der Umstand, dass auf insgesamt fünf verschiedenen Datenträgern wie Handy, Laptop oder externe Festplatte kinderpornografisches Material gefunden wurde, kann er sich nicht erklären. "Ich habe damit nichts zu tun."

Kein allzu gutes Licht wirft eine Verurteilung vom März 2015 auf den Angeklagten. Damals wurde der 48-Jährige im Landesgericht Ried zu einer Bewährungsstrafe verurteilt – wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger.

Doch auch dafür hat der Beschuldigte seine Version: "Ich war es auch damals nicht. Allerdings hat mir mein damaliger Anwalt dazu geraten, die Vorwürfe zuzugeben. Ich weiß ja auch nicht, wie diese Dateien immer auf meine Datenträger kommen." "Das ist schon ein starkes Stück, was sie da von sich geben. Sie behaupten also, dass ihnen ihr Rechtsanwalt damals zu dieser Aussage geraten hat?", sagt der Richter mit lauter Stimme in Richtung des Angeklagten und fügt hinzu: "Kann es sein, dass sie uns hier zum Narren halten wollen?"

Nach der Verurteilung sei es für ihn gar nicht so leicht gewesen. "Ich habe 20 Stunden zu einer Psychologin gehen müssen, um etwas aufzuarbeiten, das ich gar nicht gemacht habe", so der Angeklagte, der von seiner Lebensgefährtin zum Prozess im Rieder Schwurgerichtssaal begleitet wird.

Lautner entschließt sich, noch ein technisches Gutachten in Auftrag zu geben. Dieses soll Aufschluss darüber bringen, wie die Kinderpornos auf die Datenträger des Beschuldigten gespeichert wurden. "Diesem Experten können sie sicher nichts vormachen", gibt der Vorsitzende Richter dem Angeklagten noch etwas zum Nachdenken mit auf den Weg.

