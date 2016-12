Auf WM-Premierenjahr folgt für Innviertler Hallen-WM

PETERSKIRCHEN. Pascal Rauchenecker schaffte rasch und mit Erfolg Umstieg von Motocross auf Enduro.

Rasender Innviertler: Pascal Rauchenecker aus Peterskirchen Bild: privat

Tolles Premierenjahr für Pascal Rauchenecker aus Peterskirchen in der Enduro-WM: Der Innviertler Motocross-Staatsmeister und Husqvarna-Pilot schaffte im Blitztempo den Umstieg zum Enduro-Sport und konnte gleich im ersten WM-Jahr Podestplätze verbuchen. Mit Schwung im Rücken geht es nun im Winter an die SuperEnduro-WM-Läufe.

Der 23-Jährige schaffte im abgelaufenen WM-Jahr drei Podestplätze und mehrere Top 5-Ergebnisse in der Klasse E1. Die Richtung stimme, es werde weiterhin hart gearbeitet, so der HSV-Ried-Pilot.

"2016 war das erste Jahr, in dem ich Enduro-Rennen fuhr. Mein Hauptziel war, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Unser Plan lautete, hart und ausgiebig zu trainieren, aber es ruhig anzugehen, schließlich war ja alles neu für mich. Heute freue ich mich sehr, dass es so gut lief", sagt Pascal Rauchenecker, der am Ende ein Top 5-Endergebnis erreichte. "Danke meinem Team, dem Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Team, das mich perfekt unterstützt. Ich habe mit der Husqvarna FE250 ein Top-Motorrad zur Verfügung, mit dem ich an die absoluten Grenzen im Rennen gehen kann". Die Umstellung von Motocross auf Enduro sei nicht einfach gewesen, Pascal Rauchenecker konnte aber innerhalb kürzester Zeit zur Enduro-Weltspitze aufschließen. Nach Rennen in Marokko, Portugal, Griechenland, Finnland, Schweden, Spanien, Italien und Frankreich geht es nun zur SuperEnduro-WM, bei der sich die besten Piloten der Welt in der Halle treffen. "Vor zwei Wochen waren wir in Polen, dort konnte ich den achten Platz erreichen", berichtet der 23-jährige Innviertler.

In den nächsten Wochen stehen weitere SuperEnduro-WM-Läufe auf dem Terminkalender des Husqvarna Factory-Racingteampiloten, der auch im Winter auf der Husqvarna FE250 gegen die Weltspitze antreten wird. Die Weichen für die Zukunft seien gestellt: "Wir arbeiten schon jetzt an den Vorbereitungen für die WM-Saison 2017, und ich freue mich schon sehr auf die Herausforderungen".

Dass der WM-Aufsteiger auch im Motocross weiterhin Spitze ist, unterstreicht ein fünfter Platz beim Motocross-WM-Lauf in Frauenfeld in der Schweiz, den Rauchenecker heuer erzielen konnte.

