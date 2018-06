Auch Innviertler Obst- und Früchtebauern sehnen Landregen herbei

HOHENZELL. Durch die anhaltende Trockenheit wird die Situation für manche Früchtebauern dramatisch: "Es ist existenzgefährdend"

50 Prozent Ausfall bei Marillen Bild: Alois Litzlbauer

"Eine Katastrophe" – so bringt Heidelbeer-Bauer Manfred Steiner die aktuelle Wettersituation auf den Punkt. Er betreibt an drei Standorten Heidelbeerfelder (Anif, Hochburg, Hohenzell) mit einer Gesamtfläche von rund 8,5 Hektar. Heuer werde die Ernte rund drei Wochen früher einsetzen, sagt er. "Früher habe ich in der ersten Juliwoche begonnen, heuer kann es schon in fünf oder acht Tagen soweit sein. Doch die Erträge werden durch den fehlenden Regen vermutlich dürftiger ausfallen. In fünf Jahren nimmt man schon einmal Rückschläge hin, aber wenn du in fünf Jahren drei Mal so etwas erlebst, das ist schon existenzgefährdend." Er hofft noch: "Zwei, drei Tage Regen könnten den Ertrag noch verbessern.

Kein Regen, weniger Heidelbeeren (APA)

PETERSKIRCHEN. Mit einer Ernteeinbuße von mehr als 50 Prozent rechnet Josef Moser heuer bei seinen zirka 2000 Marillenbäumen. Wobei die Ursache nicht bei der momentanen Trockenheit zu suchen ist. "Unsere Bäume stehen auf Lehmböden, die halten die Feuchtigkeit relativ lange. Negativ war für uns, dass der Jänner viel zu warm war. Da waren viele Blütenknospen schon leicht rosarot gefärbt. Der ziemlich kalte März hat dann die Blüten abgefroren. Da hätten wir mildere Temperaturen gebraucht, da sind viele vertrocknet. Außerdem hat heuer der Bienenflug fast völlig gefehlt. Hummeln gab es viele, die Bienenvölker waren zu dieser Zeit noch zu schwach", begründet Josef Moser die zu erwartenden großen Ausfälle. In den Vorjahren hat er mit einem selbstgebauten Gebläse den Frost "verblasen". "Da kann man einige Tage überbrücken, das funktioniert allerdings nicht über Wochen", sagt der Marillenbauer.

LOHNSBURG. Johannes Angleitner betreibt in Lohnsburg ein Erdbeerfeld. Auch seine Ernte ist von der aktuellen Trockenheit betroffen, allerdings "lässt sich die Ausfallquote derzeit noch nicht wirklich beziffern." Bewässern kommt für den Lohnsburger nicht in Frage. "Für uns ist das viel zu aufwendig und zu teuer. Da hören wir lieber auf." Doch es gibt Hoffnung, denn noch sind jede Menge grüne Früchte an den Stauden. "Sollte der Regen endlich kommen, dann werden die späteren Erdbeersorten mit Sicherheit davon profitieren", ist Johannes Angleitner überzeugt. Und er hat noch weitere gute Nachrichten. "Auf unseren Feldern haben wir momentan zwar etwas weniger Früchte, dafür sind die sehr aromatisch. Die Rückmeldungen unserer Kundschaften sind jedenfalls sehr positiv". (rokl, elha, jsz)

Bewässern wäre zu aufwändig (vowe)

Die Dürre im Frühjahr setzt vielen Landwirten im Innviertel zu. Stark betroffen sind jene entlang des Inns und der Salzach. Bauern fürchten massive Ertragseinbußen. Hier lesen Sie mehr zum Thema der Woche.

