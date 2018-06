Athletenpaar: "Sportliche Misserfolge sind nicht gleich Niederlagen"

SCHÄRDING. Ex-Kanu-Spitzensportler Helmut Oblinger und seine Gattin referierten in Schärding.

Im Rahmen eines "Inspired Mornings", organisiert von "Sturmerprobt"-Werbeagenturchef Harald Sturm in Schärding, sprachen der aus Schärding stammende, ehemalige Kanu-Spitzensportler Helmut Oblinger und seine Gattin Violetta Oblinger-Peters zum Thema Definition von Zielen als Erfolgsfaktor. Konkrete Zielsetzung seien zwangsläufig Voraussetzung für eine optimale Leistungserbringung. Dabei komme es aber nicht immer nur darauf an, die gesetzten Ziele unter allen Umständen zu erreichen.

Fokus und Konzentration

"Sportliche Misserfolge sind nicht gleich Niederlagen. In jedem Rückschlag liegt auch die Möglichkeit, an der eigenen Flexibilität zu arbeiten", so Violetta Oblinger-Peters. Die Olympiadritte von Peking promoviert aktuell im Fachbereich Sportpsychologie. Fokus und Konzentration seien im Hochleistungssport mindestens genauso wichtig sind wie die körperliche Leistungsfähigkeit.

"Ein Ziel kann nur erreicht werden, wenn die Lust daran groß ist. Ein Ziel ist etwas sehr persönliches, es ist ganz intimer Ausdruck einer Person selbst. Es ist deswegen wichtig, dass Ziele nicht generalisiert werden, sondern jeder Sportler diese für sich selbst herausfindet und konkret formuliert. Er muss damit zufrieden sein."

Helmut Oblinger blickt auf eine knapp 20-jährige Karriere als Hochleistungssportler zurück, holte in dieser Zeit 16 österreichische Meistertitel und belegte den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft 2003 in Augsburg. Der gebürtige Schärdinger sieht neben mentalen Faktoren vor allem Fleiß und harte Arbeit als ausschlaggebende Argumente für Erfolg. "Ein gewisses Talent ist notwendig, und sicherlich auch oft vorhanden. Aber viel wichtiger ist die Disziplin, die dahinter steht und die harte Arbeit, die einen auf dem Weg an die Spitze begleitet."

Violetta Oblinger-Peters: "Vor allem in einer massiv beschleunigten Zeit wie der Digitalisierung ist es einfach notwendig, den Kopf ab und zu freizumachen. Und wenn es nur darum geht, in bestimmten Situationen zweimal tief durchzuatmen."

Violetta Oblinger-Peters und ihr Mann Helmut Oblinger haben zusammen an insgesamt acht Olympischen Spielen teilgenommen und dabei sowohl Höhen und Tiefen des Leistungssports durchlebt. Helmut ist österreichischer Nationaltrainer für Kanu und betreut aktuell zehn Sportler.

