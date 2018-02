Asylwerber wegen Sachbeschädigung und Drohung angezeigt

ST. FLORIAN AM INN. Wegen Sachbeschädigung und Drohung ist ein 30-jähriger Asylwerber aus dem afrikanischen Guinea-Bissau am vergangenen Wochenende angezeigt worden.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Sonntagfrüh war der Asylwerber aufgefallen, nachdem er gegen 8 Uhr früh entlang der Gemeindestraße Pramerdorf in St. Florian am Inn mehrere Schneestangen ausgerissen und beschädigt hatte. Tags darauf wurde er in Schärding von der Polizei kontrolliert. Dabei verhielt er sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv.

Nachdem der 30-Jährige sich nicht beruhigen wollte, wurde er festgenommen. Dabei wurde bekannt, dass noch eine weitere Anzeige gegen den Beschuldigten vorlag. Er steht im Verdacht am Samstag in einem Tankstellenshop in Schärding eine Flasche Whisky sowie eine kleine Flasche Schnaps gestohlen zu haben.

Fast zeitgleich zeigte der Leiter einer Asylunterkunft in St. Florian am Inn den 30-Jährigen wegen Gefährlicher Drohung bzw. Sachbeschädigung an. Am Montagvormittag versetzte er den Leiter der Asylunterkunft sowie weitere Asylwerber in Furcht und Unruhe, indem er ankündigte, die Asylunterkunft in Brand zu setzen. Er wird auch beschuldigt, einen Holzsessel in dieser Betreuungsstelle zerschlagen zu haben.

Aufgrund der Vorfälle in der Asylunterkunft wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Ein durchgeführter Alkotest verlief bei dem Mann positiv.

