Asylwerber stimmen sich in Misch-Chor auf besonderen Begegnungsabend ein

RIED. Flüchtlinge und Einheimische singen am 17. Februar gemeinsam in der Bauernmarkthalle.

Für gemeinsamen Abend bei freiem Eintritt wird unter Margarete Folie bereits fleißig geübt Bild: privat

Noch kommt einiges etwas holprig über die Lippen, aber mit Hilfe von Bernhard, der Ahmed und Irfan etwa beim "Hollearediria" bestmöglich unterstützt, wird‘s allmählich immer besser – und Spaß haben auch alle dabei. Seit Wochen wird in der Landesmusikschule Ried eifrig für einen Begegnungsabend geprobt, den Asylwerber und Einheimische am Freitag, 17. Februar, in der Bauernmarkthalle gemeinsam gestalten werden.

"Die Begegnung findet eigentlich schon seit der ersten Probe statt. Das Projekt ist bereits jetzt ein durchschlagender Erfolg", schwärmt Initiatorin Angela Höfer schon Tage vor dem großen Auftritt. "Anfangs haben wir nur vermuten können, was auf uns zu- kommt. Unsere Anspannung wich aber schnell einer lockeren und fröhlichen Atmosphäre, alle freuen sich auf die Proben", weiß Margarete Folie, die einen Teil der ausgewählten Lieder mit dem Misch-Chor einstudiert.

Ihr Kollege Max Gramberger wieder ist vom Engagement der Flüchtlinge und der wohlwollenden Unterstützung der Rieder positiv angetan. "Der Begegnungschor ist ein Modell für Integration und gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Das Singen schafft einen natürlichen Kommunikationsrahmen, der viele Anlässe zum Miteinanderreden bietet. So macht das Lernen der deutschen Sprache allen Beteiligten Spaß." Lisa Wagenleitner, die als Flüchtlingsbetreuerin für das Rote Kreuz arbeitet, war von Beginn an von der guten Sache überzeugt. "Auch von der Stadtgemeinde wurde das Projekt sofort positiv aufgenommen. Es ist ein wirklich gutes Zeichen, dass der Bürgermeister und die Sozial-Stadträtin zu den Gästen des Abends sprechen werden."

Unterstützt wird der Begegnungschor durch die in Multikulturalität erfahrene Volkstanzgruppe des BORG Ried, die das Publikum zum Tanzen animieren wird. Der Begegnungsabend beginnt um 19 Uhr, Veranstalter ist das Katholische Bildungswerk der Riedbergpfarre. Die Tür steht allen Interessierten offen, der Eintritt ist frei.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 8 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema