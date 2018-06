Architekturtage: Auch Ried rückt heuer in den Fokus

RIED. Die Architekturtage sind österreichweit die größte biennale Veranstaltung für Architektur und Baukultur. Sie gehen am 8. und 9. Juni über die Bühne, und erstmals finden durch die Initiative des Kulturvereins 20gerhaus Ried auch im Innviertel Veranstaltungen dazu statt.

Rieds Innenstadt hat viele Licht- aber auch zahlreiche Schattenseiten – etwa Leerstände. Bild: rokl

"Warum stehen so viele attraktive Häuser leer? Wie können Brachen zur Chance werden? Wer plant, wer baut, wer redet mit? Auf der Suche nach Ursachen und kreativen Lösungen" – mit diesen Fragen und Themen setzt sich eine Reihe von Veranstaltungen rund um Architektur und Baukultur in Ried auseinander.

Das Generalthema der in Ried stattfindenden Veranstaltungen lautet: "Stadt ist mehr. Architektur bewegt Ried".

Mit einer Ausstellung von Architekturfotografie und Modellen von Kunst am Bau startet die Reihe am Freitag, 8. Juni, 15-18 Uhr (Samstag 10-13 Uhr). Zu sehen sind Fotos von Künstlern der Innviertler Künstlergilde am Kirchenplatz 11.

Leerstände und Möglichkeitsräume: Ein Gang durch die Rieder Innenstadt mit Besichtigung des Hauses Nimeth beginnt am Freitag, 8. Juni, 10 Uhr bei der IKG.

Was wäre wenn? Fiktives und Konkretes zur Nutzung des Meißlhauses mit Ideen zur möglichen Nutzung: Freitag, 8. Juni, 15-18 Uhr, Samstag 10-12 Uhr am Roßmarkt 21.

Schachtelarchitektur: Eine Bauaktion für Kinder ab 5 Jahren im Meißlhaus (Freitag 15-18 Uhr, Samstag 10-12 Uhr). Leitung: Claudia Viechtbauer.

Offenes Atelier zum Thema "eco-architektur" am Freitag, 8. Juni, 10-12 Uhr in der Bahnhofstraße25.

Der Film "Global Shopping Village" zeigt, wie sich Lebensräume durch Shoppingcenter verändern. Er ist am Freitag, 8. Juni, um 18.30 Uhr in der Volksbank Ried (Eingang Roßmarkt) zu sehen. Im Anschluss Diskussion mit Regisseurin Ulli Gladik, Architekt Herbert Schrattenecker, Katharina Forster (nonconform), Stefan Lettner (CIMA Ried). Der Eintritt ist frei.

