Arbeit und Wohnen stehen in Sachen Integration im Vordergrund

SCHÄRDING. Wie viele Asylsuchende zurzeit noch im Bezirk leben und wie die Integration am Arbeitsmarkt funktioniert, darüber spricht Schärdings Bezirkshauptmann Rudolf Greiner im Volkszeitungs-Interview.

Einige Gemeinden im Bezirk Schärding zeigen viel Engagement und haben kreative Ideen in Sachen Integration, manche haben weniger Ressourcen. (Symbolbild) Bild: Caritas

Unvergessen sind die Bilder im September 2015 als Massen von Flüchtlingen mit Bussen in die Rotkreuz-Bezirksgeschäftsstelle kamen und sich von dort aus zu Fuß Richtung Deutschland aufmachten. Die Kommunen im Bezirk Schärding und die Bevölkerung trugen ihren Teil dazu bei, dass all jene Asylwerber, die hier ihr Glück versuchten, Fuß fassen konnten.

Volkszeitung: Wie viele Flüchtlinge wohnen aktuell noch im Bezirk Schärding und aus welchen Ländern kommen die Asylsuchenden?

Greiner: Im Moment sind 450 Asylwerber im Bezirk verteilt. Die meisten kommen aus Afghanistan, gefolgt von Irak. Die meisten Asylberechtigten sind Syrer.

Wie viele davon sind in größeren Quartieren noch untergebracht und wie viele privat? In welchen Gemeinden wurden die Unterkünfte bereits geschlossen?

Geschlossen wurde das Rot-Kreuz Quartier in Andorf, das Caritas-Haus in Eggerding, Engelhartszell und St. Aegidi und die privaten Quartiere in Esternberg und Riedau 3.

Was halten Sie als Experte vom Vorschlag der neuen Regierung, keine Asylwerber mehr in privaten Quartieren unterzubringen?

Diese Frage hat Politik zu beantworten. Nach unseren Erfahrungen funktioniert Integration besser in kleinen Einheiten.

Das Haus für die unbegleiteten Minderjährigen in der Stadt Schärding gibt es ja auch nicht mehr. Was ist mit jungen Männern passiert beziehungsweise wo leben beziehungsweise arbeiten sie jetzt?

Einige sind in die Flüchtlingshäuser für Erwachsene gewechselt, manche leben nun auch in eigenen Wohnungen und Wohngemeinschaften. Manche gehen in die Schule, besuchen zum Beispiel die Handelsschule in Schärding. Andere absolvieren eine Ausbildung, beispielsweise im Landgasthof Moritz.

Wie viele Flüchtlinge haben bereits einen Arbeitsplatz gefunden beziehungsweise absolvieren eine Berufsausbildung?

Die Lehrlingsmesse hat gezeigt, dass ein großer Bedarf an Lehrlingen besteht, bereits 14 Flüchtlinge haben eine Lehrstelle. Natürlich gibt es neben der Sprache noch Hürden, viele Flüchtlinge sind sehr engagiert. Die Qualifizierung ist neben der Sprache das Hauptthema. Wir haben mit dem Arbeitskreis "Asyl" eine Koordinationsstelle geschaffen, die die Systempartner Wirtschaftskammer (WKO), Arbeitsmarktservice (AMS), Caritas und Volkshilfe an einen Tisch holt und als Drehscheibe fungiert.

Wie lange warten die Flüchtlinge auf ihre Bescheide?

Zum Teil haben einige noch keinen rechtskräftigen Bescheid, obwohl sie schon drei Jahre in Österreich sind.

Wie erfolgreich war beziehungsweise ist Ihrer Meinung nach die Integration der Asylwerber im Bezirk Schärding?

Manche Gemeinden zeigen viel Engagement und haben sehr kreative Ideen, manche haben weniger Ressourcen. Nach Erhalt eines Bescheids zieht es viele in die Zentralräume. Aufgrund der Infrastruktur in manchen Gemeinden und der Situation mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist dies verständlich. Insgesamt können wir bestätigen, dass bisher viel Engagement für Integrationsmaßnahmen geleistet wurde.

Womit beschäftigt sich der Arbeitskreis "Asyl – was nun?" aktuell? Was sind die Herausforderungen/Ziele 2018?

Die Themen Arbeit und Wohnen stehen im Vordergrund. Aufgabe der Bezirkshauptmannschaft (BH) ist es, die Systempartner Regionales Kompetenzzentrum für Integration (ReKi), Caritas, Wirtschaftskammer, AMS, Integration durch Arbeit (IDA) miteinander zu vernetzen.

