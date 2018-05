Angefangen hat alles mit einem T-Shirt für die Tochter, dem "Strizi"

OBERNDORF. Bernhard Stadler führt mit seiner Frau Simone das erfolgreiche Trachten-Label "Strizi"

Bernhard Stadler verkauft seine Trachtenmode online von Italien bis in die Schweiz. Bild: OÖN-seid

Bernhard Stadler (39) erklärt mit Leidenschaft die verwendeten Stoffe der neuen Lodenjacke – innen Leinen, gefüttert mit einem Schafwollvlies aus Tirol, außen dunkelbrauner Loden. Er entwirft gemeinsam mit seiner Frau Simone (39), einer gelernten Trachtenschneiderin, jedes Stück in seinem Laden in Oberndorf selber. "Mir ist wichtig, dass alles bei uns hier in Österreich bzw. Deutschland gewebt, genäht und gefertigt wird." Seine Stoffe bedruckt Bernhard Stadler mit traditionellen Holzmodeln. Lederhosen werden in Bayern genäht, Schuhe hat er auch – die kommen von einem Tiroler Schuhmacher. Jedes Kleidungsstück passt zum anderen. "Ich mache keine Mode im Sinne einer neuen Kollektion. Es kommt immer wieder etwas neues dazu, das bleibt. Meine Stücke sind zeitlos, aber interessant", betont er.

Angefangen hat alles mit einem T-Shirt für seine älteste Tochter. Sie war damals ein Jahr alt, da hat Papa Bernhard Stadler für sie ein T-Shirt mit dem jetzigen Logo bedruckt. "Ich hab Strizi zu ihr gesagt, und daraus ist alles entstanden", erzählt er. Als Absolvent der HTL für Textildesign und tätig im Druckbereich, war es für ihn ein Leichtes, seine Idee selbst umzusetzen. Die Reaktionen von Freunden und Familie kamen prompt – genauso wie Aufträge. Das T-Shirt ist heute der Klassiker und Aushängeschild der Marke "Strizi". Chef Bernhard Stadler erklärt mit Stolz: "Wir verkaufen alles in jeder Kinder- und Erwachsenengröße, und wir fertigen Jacken und Hemden nach Maß." Dirndl werden ebenfalls auf Maß gefertigt, Änderungen direkt vor Ort erledigt – die Nähmaschine im Laden steht nicht nur zur Zierde da.

Erklärungsbedarf bei "Strizi"

Ursprünglich beheimatet in Michaelbeuern, gibt es die nicht ganz billigen "Strizi"-Stücke seit zwei Jahren im eigenen Haus in Oberndorf und in Salzburg in einem Shop in der Linzer Gasse zu kaufen. Was genau ein "Strizi" ist, erklärt Bernhard Stadler Ortsfremden in einem selbstgeschriebenen Gedicht. Mittlerweile verkauft sich die trachtige Marke auch online und in Geschäften von Italien bis in die Schweiz. Auf Märkten wie dem Bauernherbst in Michaelbeuern, dem Salzburger Rupertikirtag bis zum Hellbrunner Adventmarkt ist die Familie Stadler nach wie vor regelmäßig vertreten. Im Familienbetrieb bleibt alles in eigener Hand. Der Neffe hilft bei Messen und Märkten und die drei Kinder stehen Model für die Fotos. Marketing und Fotografien stammen selbstverständlich auch von ihm.

