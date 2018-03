Andorfs Feuerwehr zog Bilanz

ANDORF. Neo-Kommandant Johannes Selker – er ist erst seit wenigen Tagen im Amt – beschränkte sich bei der diesjährigen Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Andorf im Gasthaus Dorfwirt auf wenige Worte und ließ stattdessen Bilder sprechen, die zur beeindruckenden Leistungsschau wurden.

Im Mittelpunkt der zahlreichen Einsätze und Übungen der zweitgrößten Feuerwehr des Bezirks Schärding stand die mittlerweile unverzichtbar gewordene Teleskopmastbühne.

Mit großem Dank bedacht wurde jener Mann, der in der vergangenen Funktionsperiode an der Spitze der Wehr gestanden hatte: Harald Hölzl. Dass sich gleich vier junge Männer dazu entschlossen, die Angelobungsformel zu sprechen und in den Aktivdienst überzutreten, zeigt die Attraktivität einer Mitgliedschaft bei der Feuerwehr Andorf. Vor den Vorhang geholt wurden auch langjährige Mitglieder. In den Genuss von Beförderungen und Auszeichnungen kamen Simone Achleitner, Markus Stelzhammer und Kerstin Zauner.

Für außergewöhnliche Verdienste mit der Bezirks-Verdienstmedaille durch Bezirks-Feuerwehrkommandant Alfred Deschberger und Bürgermeister Peter Pichler ausgezeichnet wurden Johann Hellauer und Gerhard Zachbauer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema