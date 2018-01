Anderen Menschen helfen kennt keine Altersgrenze

BEZIRK RIED. Die jüngste Helferin beim Caritas-Besuchsdienst ist 20 Jahre alt, die Älteste bereits 84.

In gemütlicher Runde: Die vielen ehrenamtlichen Helfer des Caritas-Besuchsdienstes in Mettmach. Bild: Caritas

64 Jahre Altersunterschied liegen zwischen dem ältesten und dem jüngsten Mitglied des Caritas-Besuchsdienstes im Bezirk Ried. Für das ehrenamtliche Engagement beim Besuchsdienst ist das allerdings zweitrangig. Denn Freude zu den älteren Menschen zu bringen, kennt keine Altersgrenze.

Beim Besuchsdienst der Caritas leisten Ehrenamtliche älteren Menschen, die nicht mehr so viel "hinaus kommen" Gesellschaft. Die Freiwilligen kommen zu den älteren Menschen nach Hause, plaudern mit ihnen, hören zu, schauen gemeinsam Fotoalben an, trinken Kaffee oder machen Spaziergänge.

Fünf Besuche in der Woche

Maria Edetsberger (Jahrgang 1934) zählt seit acht Jahren zu den Besucherinnen im Caritas-Team. Jede Woche besucht sie fünf ältere Menschen und verbringt mit ihnen etwas Zeit. Aber damit nicht genug: Nur selten ist die 84-Jährige Zuhause anzutreffen.

"Solange ich kann, engagiere ich mich für die Gemeinschaft und bin auch in der Pfarre aktiv. Für den Caritas-Besuchsdienst bin ich sehr viel unterwegs", sagt die engagierte Helferin.

Dass sie kein Auto hat, hindert sie nicht am Besuchsdienst. Sie erreicht alle ihre Ziele auch zu Fuß oder mit dem Bus. So kommt sie zu all jenen Menschen rund um Mettmach, die dankbar sind, wenn ihnen Maria Edetsberger Neuigkeiten aus dem Ort "mitbringt".

Warum engagiert sich die 84-Jährige? "Ich bin einfach sehr gerne für andere Menschen da. Die Besuche bereiten ja auch mir Freude, deshalb werde ich weiter machen, so lange ich noch kann", sagt Maria Edetsberger.

Dass sie oft jünger ist als manche der Menschen, denen sie ihre Zeit schenkt und ein Lächeln auf die Lippen zaubert, stört sie nicht. Freude und Abwechslung in den Alltag älterer Menschen zu bringen, ihnen Gesellschaft zu leisten, ist keine Frage des Alters. Der Beweis dafür ist die erst 20-jährige Sophie Gallhammer, die die Jüngste im neunköpfigen Caritas-Besuchsteam in Mettmach ist.

Schon während ihrer Ausbildung zur Fach-Sozialbetreuerin für Altenarbeit interessierte sie sich für den Besuchsdienst. Nun schenkt sie ehrenamtlich älteren Menschen ihre Zeit nach der Arbeit im Mobilen Pflegedienst.

Rudolf Klugsberger ist der einzige Mann im neunköpfigen Freiwilligenteam des Caritas-Besuchsdienstes. Tagsüber ist er für ein Busunternehmen unterwegs und in seiner Freizeit holt er sich als Tourengeher seine Kraft, die er an andere Menschen weitergibt. "Es ist ganz leicht, etwas Zeit zu schenken und anderen damit eine riesengroße Freude zu bereiten", erklärt er seinen Beweggrund für sein ehrenamtliches Engagement.

Wer anderen Menschen in Kirchheim, Lohnsburg, Mettmach oder Waldzell ebenfalls Zeit schenken möchte, ist im Team jederzeit herzlich willkommen.

Nähere Informationen gibt es bei Caritas-Mitarbeiterin Agnes Napierala unter der Telefonnummer 0676/ 87762593 oder im Büro der Mobilen Pflegedienste der Caritas in Mettmach, Marktplatz 1

