An Silvester knallen nicht nur die Raketen

INNVIERTEL / PEUERBACH. Laufsport: Sportlicher Ausklang des Jahres in Aurolzmünster, Mattighofen und Peuerbach

Der Silvesterlauf in Aurolzmünster wird traditionell mit einem Jagdgewehrschuss eröffnet. Bild: (Privat)

Wer während der Feiertage ein bisschen zu viel genascht hat, der kann noch heuer etwas dagegen unternehmen. Bei diversen Silvesterläufen haben ambitionierte und Hobbyläufer die Möglichkeit, sich sportlich vom Jahr 2017 zu verabschieden.

Aurolzmünster: Unter dem Motto „Die guten Vorsätze beginnen noch heuer“ findet am Sonntag, 31. Dezember, bereits zum 14. Mal der Silvesterlauf in Aurolzmünster statt. Los geht es um 13.30 Uhr (Nordic Walker) bzw. 14 Uhr (Läufer) bei der Hauptschulturnhalle in Aurolzmünster. Die Streckenlänge beträgt rund sieben Kilometer. Anmeldung bei Organisatorin Sonja Hochhold unter 0664/ 75040506 oder online: www.muensterer-silvesterlauf.at. Im Vorjahr stellte Franz Gradinger (LC Geinberg) auf der Nordic Walking Strecke einen neuen Rekord auf und absolvierte anschließend die Strecke mit dem Läufern ein zweites Mal.

Mattighofen/Schalchen: Je nach Fitness können die Teilnehmer beim Silvesterlauf des TSV Mattighofen Streckenlängen zwischen fünf und 20 Kilometer absolvieren. Los geht es am Sonntag, 31. Dezember, um 13 Uhr beim Kindergarten bzw. Gasthof Bräu in Schalchen. Weitere Infos bei Roman Breckner unter 0650/ 2764307.

Peuerbach: Einer der bekanntesten Silvesterläufe geht am 31. Dezember in Peuerbach über die Bühne – organisiert von der IGLA long life. Um 12 Uhr fällt der erste Startschuss für die Nachwuchsläufer, um 12.40 Uhr beginnt der Volkslauf für Männer und Frauen (6800 Meter). Anschließend folgen die Asse (14.15 Uhr Frauen, 15 Uhr Männer).

