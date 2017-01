Am dritten Tag folgte der dritte Streich

SCHÄRDING. Die Spielvereinigung Deggendorf holte drei Siege in drei Tagen – Dominant war auch die SV Ried, die in den Altersklassen U10 und U12 nicht zu besiegen war.

Die U12-Mannschaft der SV Guntamatic Ried siegte im Finale 6:4 gegen den SC Dorteweil. Bild: privat

Bevor in der Bezirkssporthalle Schärding am Samstag, 7. Jänner das große U15-Event des Baumit Hallencups über die Bühne geht, zeigten die heimischen Mannschaften noch einmal auf. Stark unterwegs war vor allem der Nachwuchs der SV Guntamatic Ried. Zunächst zog die U12-Mannschaft des Innviertler Bundesligisten ins Finale ein und setzte sich dort 6:4 gegen den SC Dorteweil durch. Auf Rang drei landete der First Vienna FC durch ein knappes 9:8 im Penaltyschießen gegen die SpVgg Deggendorf. Ihren älteren Kollegen gleich tat es die U10-Mannschaft der SV Ried. Nach einem 2:1-Erfolg im Endspiel gegen den FC Judenburg durften sich die Innviertler über Turniersieg Nummer zwei freuen.

Die starken Bayern

Sieg in der ersten U15-Vorrunde sowie Erfolge im U13- und U14-Finale – das ist die bisherige Bilanz der SpVgg Deggendorf. Die Bayern dominieren die 26. Auflage des Internationalen Baumit Hallencups in Schärding. Angespornt von der U15-Mannschaft, die sich für das große Finale am Samstag, 7. Jänner, qualifiziert hat, lieferten auch die jüngeren Kicker aus Deggendorf durchwegs starke Leistungen ab. Im U13-Bewerb zogen die Gäste aus Deutschland ins Finale ein und setzten sich dort 1:0 gegen die kroatische Mannschaft 1 Gol Rijeka durch. In Erinnerung geblieben ist den Zuschauern vor allem die Moral und die Disziplin, die die Deggendorfer dabei an den Tag gelegt haben.

Erfolgreich waren die Bayern auch am dritten Spieltag, denn der Sieger des U14-Bewerbs hieß erneut SpVgg Deggendorf. Mit einem deutlichen 5:2-Sieg setzte sich die Spielvereinigung im Finale gegen den 1. FC Passau durch. Auf Rang drei landete die First Vienna durch ein knappes 2:1 über den TSV Milbertshofen. Das fußballerische Niveau war an diesem Turniertag durchwegs hoch, somit kamen die Zuschauer in der vollbesetzten Bezirkssporthalle Schärding auf ihre Kosten.

Mit Traumtor zum Sieg

Mit einem absolut sehenswerten Weitschuss-Tor wurde das Endspiel des U14 Cup 1 sprichwörtlich in letzter Sekunde entschieden. In dem heiß umkämpften Finale hatte der GSV Maichingen das Glück auf seiner Seite. Aufgrund es Last-Minute-Treffers musste sich die Spielgemeinschaft Ohlsdorf/Gmunden schlussendlich mit Rang zwei begnügen. Als beste Innviertler Mannschaft durfte sich der FC Andorf über den sechsten Platz freuen.

Das große Finale

Beim U15-Event des Internationalen Baumit Hallencups sind am Samstag, 7. Jänner, ab 8.30 Uhr in der Bezirkssporthalle Schärding folgende Mannschaften gesetzt: Borussia Dortmund, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, SC Freiburg, Karlsruher SC, FC St. Gallen, RB Leipzig, Austria Wien, 1. FC Kaiserslautern, VfB Stuttgart, AKA St. Pölten, SV Kapfenberg, AKA SV Ried, Glasgow Rangers, SK Sturm Graz, Grasshoppers Zürich, 1. FSV Mainz 05 und der SV Mattersburg.

