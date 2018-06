Am Wochenende regnete es in Eggelsberg Auszeichnungen

EGGELSBERG. Bezirksmusikfest: Höchste Punktzahl in der höchsten Leistungsstufe: Das erreichte die Musikkapelle Handenberg mit ihrem "Handenberger Marsch-Mix"

Schöne Frontansicht: Die Musikkapelle Handenberg erreichte die Höchstpunktzahl. Bild: Fotoclub Eggelsberg

Auf dem Firmengelände des Automationsspezialisten B&R in Eggelsberg ging es am Wochenende rund: Die Musikkapelle Eggelsberg, eine der jüngsten im Bezirk, feierte 50-jähriges Bestehen. Zum Bezirksmusikfest, das zum 60. Mal ausgetragen wurde, rückten rund 60 Kapellen an, mehr als 40 nahmen an der Marschwertung teil.

20 Musikkapellen traten in der höchsten Leistungsstufe "E" mit Showprogramm an. Unter Stabführer Thomas Helminger marschierte die Musikkapelle Handenberg ganz hinauf auf’s Siegertreppchen: sie erreichte 95,65 Punkte – dicht gefolgt von der Ortsmusikkapelle Maria Schmolln und der Musikkapelle Pischelsdorf. Die Gastgeber, die Musikkapelle Eggelsberg, inszenierte in ihrem Showteil das Wappen der Marktgemeinde und wurde damit ebenso mit einem ausgezeichneten Erfolg belohnt. Insgesamt erreichten 38 Kapellen eine Auszeichnung – eine solche erhält man ab 90,01 Punkten.

Diese Marschwertung war heuer die einzige im Bezirk Braunau. In den vergangenen Jahren wurde sie immer auf zwei Musikfeste aufgeteilt.

Neben all diesen "runden" Feierlichkeiten gab es zwei Premieren: Die Jugendkapelle "PeKiPa", das steht für die drei Gemeinden Perwang, Kirchberg und Palting, nahm erstmals an der Marschwertung teil, ebenso wie die B&R-Musi – eine Gruppe musikalischer B&R-Mitarbeiter, die sich zusammengetan hat und beim Bezirksmusikfest ihren ersten öffentlichen Auftritt feierte – Sonnenbrillen und Dirndlschürzen in der Firmenfarbe Orange inklusive.

Bereits am Freitagabend versetzten die wilden Volxrocker "voXXclub" die Oberinnviertler in Feierlaune.

Ergebnisse der Marschwertung

Leistungsstufe E

Musikkapelle Franking (Stabführer Raphael Renzl) 91,35

Musikverein Höhnhart (Josef Reinthaler) 93,30

Musikkapelle Friedburg-Lengau (Norbert Anzinger) 93,65

Trachtenmusik Neukirchen (Peter Frauscher) 92,40

Musikverein Polling (Daniel Pillinger) 92,45

Trachtenmusikkapelle Kirchberg (Thomas Kainz) 94

1. Innviertler Trachtenkapelle Solinger (Franz Streif) 94,60

Musikkapelle Pischelsdorf (Arnold Feichtenschlager) 95,05

Musikkapelle Geisberger (Alfred Sax) 94,05

Ortsmusik Munderfing (Martin Moser) 90,75

Musikverein Roßbach (Josef Ratzinger) 91,60

Musikkapelle St. Pantaleon (Martin Kinzl) 93,95

Musikkapelle Feldkirchen (Robert Hupf) 92,90

Trachtenmusikverein Moosdorf (Cornelia Matzinger) 93,20

Ortsmusikkapelle Neukirchen (Roland Sporrer) 93,30

Stadtmusikkapelle Altheim (Andreas Zeilinger) 94,40

Trachtenmusikkapelle Lochen (Josef Frankenberger) 94,60

Ortsmusikkapelle Maria Schmolln (Gerhard Sattlecker) 95,25

Musikkapelle Handenberg (Thomas Helminger) 95,65

Musikkapelle Eggelsberg (Reinhard Windsberger) 92,20

Leistungsstufe D

Marktmusikkapelle Ostermiething (Elias Amerhauser) 88,82

Musikkapelle Moosbach (Gerhard Daxecker) 92,05

Trachtenmusikkapelle Perwang (Robert Eidenhammer) 92,64

Trachtenmusikkapelle Schneegattern (Bernhard Eichler) 94,17

Musikkapelle Straßwalchen (Gerhard Gerg) 90,94

Stadtmusik Mattighofen (Daniel Mühlbacher) 90,23

Musikverein Schalchen (Hannes Sax) 90,70

Trachtenmusikkapelle Geretsberg (Peter Hinterlechner) 93,88

Trachtenmusikkapelle Tarsdorf (Eva Eder) 93,88

Musikverein Harmonie Uttendorf (Markus Berschl) 91,82

Blasmusikkapelle Hochburg-Ach (Florian Altenbuchner) 93,47

Marktmusik Mauerkirchen (Andreas Elsenhuber) 91,70

Musikverein St. Peter (Dominik Kreil) 91,17

Trachtenmusikkapelle Weng (Stefan Kainhofer) 93,88

Trachtenmusikkapelle Lamprechtshausen (Andreas Perschl) 91,76

Trachtenkapelle Fornach (Franz Karl-Astegger) 93,76

Trachtenmusikkapelle Mining (Sharon Nöhmer) 90,76

Trachtenmusikkapelle Pöndorf (Hannes Ensinger) 94,23

Musikverein Burgkirchen (Christoph Rendl) 91,64

Leistungsstufe C

Stadtkapelle Braunau (Gerhard Schuy) 87,53

Musikverein Hackenbuch (Franz Weber) 88,66

Alle Ergebnisse auch auf www.ooe-bv.at

