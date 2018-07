Alles andere als ein Zappelphilipp

RIED, PRAMET, GMUNDEN. Bei der EBG Ried wird auf die Ausbildung großer Wert gelegt: Erster großer Erfolg beim ersten Antreten eines Lehrlings beim Landesbewerb.

Philipp Seifriedsberger aus Pramet dominierte den Landeslehrlingswettbewerb. Bild: Rudolf Laresser

Er bezeichnet sich selbst "eher als ruhigen Typen als einen Zappelphilipp", obwohl er von Letzterem den Vornamen trägt: Philipp Seifriedsberger aus Pramet hat den Landeslehrlingswettbewerb der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker nicht nur gewonnen, sondern – wie seine Prüfer bestätigen – dominiert.

Obwohl bei solchen Bewerben die Nerven vielfach blank liegen, kam bei Philipp "nicht wirklich" Nervosität auf. "Ich habe schon gewusst, dass es um viel geht, habe mein Bestes gegeben. Mehr hätte ich ohnehin nicht tun können", ging der junge Innviertler an seine Aufgaben bei dem in Gmunden ausgetragenen Bewerb heran. Die Aufgabe "Ausführung und Prüfung einer Elektroinstallation samt Aufputzinstallation und E-Verteiler" hat dann Seifriedsberger in dem zweitägigen Bewerb am besten von allen erledigt.

Zusätzlich waren aber auch die Funktionen der hergestellten Installation mit modernen Haustechnik-Steuerungen zu programmieren. Auch das war für Philipp alles andere als ein unüberwindbares Hindernis. Bewertet wurden von der Jury die fachgerechte Montage, die elektrotechnische Ausführung, die Einhaltung der Schutzmaßnahmen, die Funktionalität der Steuerungstechnik sowie die Dokumentation der Anlage.

"Nicht nur im Bereich der eigentlichen Installationstechnik ist fachliche Kompetenz die Basis für beruflichen Erfolg. Besonders freut mich, dass die Teilnehmer auch beim aktuellen Thema Gebäudeautomaten und Programmieren so gute Ergebnisse erzielen konnten", zeigte sich Landesinnungsmeister Stephan Preishuber vom Fachwissen des Nachwuchses beeindruckt.

Groß war die Freude über den Premierenerfolg von Philipp Seifriedsberger natürlich auch in der Chefetage von EBG in Ried. Niederlassungsleiter Ludwig Piereder schreibt den Erfolg seines Lehrlings aus Pramet auch der intensiven Ausbildung des Nachwuchses bei EBG zu. "Wir freuen uns sehr, dass es gleich bei unserem ersten Antreten bei einem Landeslehrlingswettbewerb so super geklappt hat. Philipp ist aber auch ein ausgesprochen lernwilliger Typ", gibt es Lob von höchster Stelle.

Ein wenig schreibt der junge Prameter sein Wissen auf dem Gebiet der Elektrotechnik auch seinem Papa zu. Schließlich ist dieser Teamleiter bei A1. Begeistert ist Philipp Seifriedsberger, dessen Gelassenheit er selbst seinem Hobby als Fischer zuschreibt, auch von Werner Vorhauer, dem Lehrlingsausbildner von EBG Ried: "Er versteht es immer wieder auf´s Neue, uns Lehrlinge zu motivieren."

Lehrlinge gesucht

Dieser Erfolg von Philipp Seifriedsberger sollte Gleichaltrigen Ansporn sein, bei EBG Ried eine Lehre zu beginnen. "Wir sind auf der Suche nach jungen Talenten für das Jahr 2018", sagt Niederlassungsleiter Ludwig Piereder.

Für alle, die Teil dieses jungen und dynamischen Teams werden wollen, hier die Kontaktdaten: lehre@ebg-anlagen.at oder 07752/ 81611.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema