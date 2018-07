Alkoholisiert Polizist und Mädchen verletzt – zwei Innviertler verurteilt

INNVIERTEL. Alkolenker rammte Mädchen, weiterer Betrunkener schlug auf Polizisten ein.

Angeklagte fassten am Landesgericht bedingte Haftstrafen aus Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zwei Fälle, bei denen übermäßiger Alkoholkonsum schwerwiegende Folgen hatte, beschäftigten nun das Landesgericht Ried: Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Schülerin im März im Bezirk Braunau ist ein bislang unbescholtener Innviertler wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt und zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil des Landesgerichts Ried, das noch nicht rechtskräftig ist, sieht auch eine Geldstrafe in Höhe von 1700 Euro vor.

Der Mann hatte laut Polizei 1,78 Promille Alkohol im Blut, als er mit seinem Auto beim Abbiegen eine junge Mopedlenkerin übersehen und sie gerammt hatte. Das Mädchen brach sich den rechten Unterarm und zog sich eine große Rissquetschwunde am Knie, eine Quetschung des Oberschenkels und Abschürfungen zu.

Zuvor habe der Angeklagte, der sich bei Gericht geständig zeigt, mit seinem Auto "mehrere Stationen" angefahren und dort Alkohol konsumiert. Die daraus resultierende Gefahr habe ihm bewusst sein müssen, so das Gericht.

Er sei sich nicht sicher, ob er beim Abbiegen kurz vor dem Unfall geblinkt habe, er meine aber eher schon, so der Angeklagte. Das Unfallopfer, dem der Vorrang genommen worden war, und ein hinterherfahrender Bekannter sagen allerdings, dass der Mann nicht geblinkt habe. Der Schaden am Moped ist bereits beglichen, nun soll geklärt werden, in welcher Höhe die verunfallte Schülerin Schmerzensgeld erhält. Der Führerschein des Alko-Lenkers ist für 18 Monate weg. Vor mehreren Jahren sei er bereits einmal alkoholisiert am Steuer ertappt worden.

In einem weiteren Fall wurde ein Angeklagter aus dem Bezirk Schärding am Landesgericht Ried zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt. Mit mehr als einem Promille alkoholisiert sei der Mann im Februar auf Polizisten losgegangen. Zuvor hatte eine Verwandte die Polizei gerufen, weil der Innviertler zu Hause verbal ausgerastet sei. Als die Beamten eintrafen, wollte der Mann mit seinem Auto wegfahren, konnte daran aber gehindert werden.

Er habe sich nicht beruhigen lassen, schließlich heftige Gegenwehr geleistet und dabei einem Polizisten eine Rippe gebrochen. Er habe niemanden verletzen wollen, so der Angeklagte vor Gericht. Er habe aber auch nicht eingesehen, "grundlos" zu Hause festgenommen zu werden, wo er ohne Konsequenzen Alkohol konsumieren dürfe – "wenn Ihr schon einen Grund braucht, mich festzunehmen, dann fahre ich jetzt mit dem Auto weg", so das "Motto" des Angeklagten gegenüber der Polizei in der Nacht des Vorfalls.

Anti-Aggressionstraining

Wobei sich der Mann zwischenzeitlich auch ruhig verhalten habe. "Ich sagte zu den Polizisten, ich würde ihnen eh gerne einen Kaffee herrichten, ich habe aber leider Handschellen angelegt." Auf moderatere Szenen folgte allerdings wieder heftige Gegenwehr, der Mann musste schließlich mittels Fußfessel fixiert werden. "Wenn Sie mich schon strafen, dann bitte milde", so der Angeklagte zur Richterin, die ihn zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt. Dem Mann wird zudem ein Anti-Aggressionstraining verordnet.

