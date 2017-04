„Adolf, bitte melde dich!“ – Geschworene sprachen Angeklagten frei

SCHÄRDING. Ein Facebook-Posting auf seinem Profil mit einem Foto von Adolf Hitler mit dem Satz „Adolf, bitte melde dich, Deutschland braucht dich!“ hatte für einen Innviertler ein gerichtliches Nachspiel. Nach zwei intensiven, mühsamen Verhandlungstagen wurde der Mann von einem Geschworenengericht in Ried freigesprochen.

Das Foto mit dem Text soll der junge Innviertler aus dem Bezirk Schärding am 15. August 2015 auf seiner Facebook-Seite gepostet haben. Vor fast genau einem Jahr, am 7. April 2016, wurde der Wiederbetätigungsprozess gegen den Schärdinger vertagt. Spät, aber doch wurde die Verhandlung jetzt im Landesgericht Ried fortgesetzt.

Unstrittig ist, dass das Foto auf dem Facebook-Profil des Angeklagten veröffentlicht wurde. Der Angeklagte bestreitet aber, wie die OÖN bereits ausführlich berichtet haben, vehement, dass das Posting von ihm sei. Ein gewisser „Helmut“ aus Deutschland soll sich an besagtem Samstag zu ihm und seinen Freunden gegen Mittag an den Tisch in einem Gastgarten eines Schärdinger Lokals gesetzt haben.

Während er auf der Toilette war, soll sich der unauffindbare „Helmut“ aus Frankfurt das Handy des Innviertlers geschnappt und das einschlägge Foto gepostet haben. Als er zum Tisch zurückgekommen sei, habe sein Handy geläutet und er sei von seiner Schwester auf das Foto hingewiesen worden, gab der Angeklagte an. Daraufhin habe er das Bild umgehend gelöscht. Als „Helmut“ damit konfrontiert wurde, habe dieser lediglich gelacht und gemeint, das sei doch nur ein Späßchen gewesen. Obwohl zwei aus der „lustigen, geselligen Mittagsrunde“ später noch ein Fußballspiel in Friedburg bestreiten mussten, seien doch einige Achterl Wein geflossen.

„Schutzbehauptung nicht glaubhaft“

Rund ein Jahr später wurde die Verhandlung vor dem Geschworenengericht jetzt fortgesetzt. Nachdem die Vorsitzende Richterin Claudia Lechner den Sachverhalt noch einmal im Detail geschildert hatte, fragt sie den Angeklagten: „Bleiben Sie bei Ihrer Verantwortung?“ Der Beschuldigte nickt und nimmt auf der Anklagebank Platz.

„Für mich war die Geschichte mit dem ominösen Deutschen eine Schutzbehauptung und überhaupt nicht glaubhaft“, sagt ein Beamter der Polizei Schärding. Er schildert eine ganz andere Version. Der Angeklagte sei im September 2015 einfach nicht zu einer vereinbarten Einvernahme erschienen. Grund: Der Schärdinger habe damals behauptet, dass das Posting von einem seiner Freunde veröffentlicht worden war, so der Polizist im Zeugenstand. Von einem „Helmut“ sei weder bei diesem Gespräch noch bei weiteren Telefonaten jemals die Rede gewesen. Er sei sehr überrascht gewesen, als auf einmal die Version mit dem Deutschen im Gastgarten aufgetaucht sei. Nachdem zwei weitere Polizeibeamte im Zeugenstand befragt worden waren, kommentiert der Beschuldigte die Aussagen so: „Ich habe meinen Freund sicher nicht beschuldigt. Das muss ein Missverständnis sein.“

Jetzt betritt der Mann, der den Screenshot des strafbaren Facebook-Eintrags an einen ihm bekannten Polizisten weiterschickte, den Saal. Er habe den Screenshot am Samstag Vormittag angefertigt. Ihm sei das einschlägige Foto auf Facebook angezeigt worden. Er vermutet, dass Freunde diesen Beitrag mit „gefällt mir“ markierten, deshalb sei er auf das Bild aufmerksam geworden. Ansonsten kann sich der sichtlich nervöse Zeuge, der keinen sonderlich guten Eindruck macht, an nicht viel erinnern.

Eine junge Schärdingerin gibt im Zeugenstand an, dass sie die Schwester des Angeklagten über das Posting informiert habe. Zu diesem Zeitpunkt sei der Eintrag aber auf Facebook bereits gelöscht gewesen, so die Frau. Sie habe es ihrer Freundin aber trotzdem mitteilen wollen. Allerdings behauptete der Angeklagte in der ersten Verhandlung, dass er von seiner Schwester über den Eintrag auf seiner Facebook-Seite informiert wurde. Anschließend habe er dieses gelöscht. Erst auf Nachfrage des Verteidigers will sich die junge Frau nicht mehr so genau an den Ablauf erinnern können. Ihr habe der Angeklagte geschrieben, dass das einschlägige Facebook-Posting von einem anderen Anwesenden der „geselligen Weinrunde“ veröffentlicht worden sei. Diese Angabe deckt sich mit jener des Polizisten.

Schwester des Angeklagten kann sich an nichts mehr erinnern

„Habe ich es erfahren, habe ich es nicht erfahren? Ich weiß es nicht mehr, kann mich auch an keinen Anruf erinnern“, sagt die Schwester des Beschuldigten im Zeugenstand. Auch daran, ob sie an besagtem Sommertag im August 2015 mit ihrem Bruder wegen eines Hitler-Facebook-Postings gesprochen habe, könne sie sich beim besten Willen nicht mehr erinnern.

„Es wäre jetzt bald an der Zeit, dass Sie die Wahrheit sagen, wie es wirklich war“, redet die Richterin dem Angeklagten ins Gewissen. Staatsanwältin Ernestine Heger legt nach: „Den ,Helmut` hat es nicht gegeben, das glaubt Ihnen doch hier im Saal niemand.“

Da der Beschuldigte weiterhin bei der Version bleibt, dass der Fremde „Helmut“, aber weder er noch sein Bekannter für das Posting verantwortlich seien, dehnt Heger die Anklage um das Vergehen der Verleumdung aus: Der Angeklagte habe gegenüber der Polizei einen ihm bekannten Mann wissentlich falsch verdächtigt, so die Begründung der Anklägerin.

„Wir waren an jenem Tag spät dran, darüber habe ich mich geärgert“, sagt ein Funktionär der Fußballmannschaft, für die der Angeklagte und einer der Zeugen an besagtem Tag noch ein Spiel bestritten, im Zeugenstand.

Über die Vorkommnisse im Gastgarten habe er während der Autofahrt nach Friedburg mit den beiden nicht gesprochen. Laut dem Funktionär habe der Spieler der Reservemannschaft, der erheblich betrunken gewesen sein dürfte, bereits nach wenigen Kilometern im Auto geschlafen haben.

Wirt: „Deutscher hat sich dazugesetzt“

„Am Nachbartisch ist ein Deutscher gesessen. Er hat sich dann zu den mir bekannten Gästen dazugesetzt“, erinnert sich der Wirt des Schärdinger Lokals. Die Runde habe sich dann aber kurze Zeit später aufgelöst.

Der technische Gutachter bringt in diesem mühsamen Verfahren nur wenig Licht ins Dunkel. Mit den ihm zur Verfügung stehenden Daten könne man nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen, wann genau das Foto auf der Facebook-Seite veröffentlicht wurde. Laut Aussagen von zwei Zeugen soll sich das Hitler-Bild bereits am frühen Vormittag auf der Facebook-Seite des Beschuldigten befunden haben. Somit wäre auch die Theorie von „Helmut“ vom Tisch. Über den genauen Veröffentlichungszeitpunkt gebe es keine gesicherten Informationen“, erklärt der Gutachter. Man sehe lediglich, dass das Foto um kurz nach 13 Uhr gelöscht wurde.

Staatsanwältin Heger fordert in ihrem Schlussplädoyer die Geschworenen auf, den Mann schuldig zu sprechen. Die Tatbestände Wiederbetätigung, Anstiftung zur falschen Beweisaussage und der Verleumdung seien ganz klar erfüllt, so die Anklägerin.

Der Verteidiger forderte einen Freispruch. Das Foto sei von unzähligen Personen geteilt worden. Hier habe sich jemand einen Scherz erlaubt. „Vermisst seit 1945. Das kann nur ein Scherz sein. Hitler ist seit 1945 tot, also handelt es sich hier sowieso um keine Wiederbetätigung.“ Unabhängig davon, habe sein Mandant das Posting sowieso nicht verfasst. Vielleicht sei dieses vom Freund seines Mandanten oder von „Helmut“ verfasst worden. Fix sei, dass sein Mandant damit nichts zu tun habe. „Wenn Sie an der Schuld des Angeklagten Zweifel haben, dann sprechen Sie ihn frei“, sagt er zu den Geschworenen. Die belastenden Angaben des Polizisten und dessen Bekannten seien sehr unglaubwürdig gewesen.

Freispruch für den Angeklagten

Zumindest vier der acht Geschworenen dürfte der Anwalt mit seiner Argumentation überzeugt haben. Vier sind nämlich in allen Anklagepunkten der Meinung, der Angeklagte sei schuldig, vier hingegen sprechen ihn von den Vorwürfen frei. Das reicht für einen Freispruch. Der Richterspruch ist nicht rechtskräftig. Offen bleibt, was sich tatsächlich an jenem Sommervormittag im Gastgarten des Schärdinger Lokals abgespielt hat.

