"Abstrakte Terrorgefahr": Kein Brücken-Silvester in Passau

PASSAU. Stadt Passau lässt auf der Marienbrücke heuer keine Silvesterfeier zu.

Marienbrücke Passau Bild: OÖN

Auch wenn keine konkrete Terrorgefahr vorliege, erfordere die "abstrakte Terrorgefahr" eine Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen, so die Stadt Passau mit Verweis auf den Anschlag in Berlin. Das Ordnungsamt als zuständige Sicherheitsbehörde sei deshalb in Absprache mit der Polizei zu dem Ergebnis gekommen, in diesem Jahr die freie Silvesterfeier auf der Marienbrücke, die sich über die vergangenen Jahre entwickelt hat, nicht zu dulden – die Marienbrücke verbindet die Altstadt über den Inn mit der Innstadt. Eine Allgemeinverfügung werde erlassen.

Oberbürgermeister Jürgen Dupper: "Die Absage der Silvesterfeier 2016 ist eine unbequeme aber verantwortungsvolle Entscheidung. Natürlich ist sie keinem der Beteiligten leicht gefallen – wissen wir doch, wie beliebt diese Party ist und wie sehr sich insbesondere manch junge Passauer auf diese Nacht gefreut haben. Bei den gegebenen äußeren Umständen erachten wir es als unsere Pflicht, nicht leichtfertig unübersichtliche Situationen zu provozieren. Ich appelliere an alle, die in der Silvesternacht unterwegs sind, den Sicherheitskräften die Arbeit nicht unnötig schwer zu machen."

Die Allgemeinverfügung beinhaltet ein Betretungsverbot der Marienbrücke für Fußgänger und Radfahrer in der Silvesternacht von 23 Uhr bis 1 Uhr. Einsatzkräfte der Polizei stehen für Kontrollen bereit und können Ausnahmen zum reinen Passieren der Brücke zulassen. Für den motorisierten Verkehr ist die Brücke freigegeben. Nächstes Jahr werde die Lage vor Silvester neu zu bewerten sein.

Auf der Marienbrücke fand in den letzten Jahren jeweils eine unorganisierte Silvesterfeier ohne Veranstalter, aber mit einer hohen Zahl von Teilnehmern statt.

