Abendtaxis Sonntag und Montag auf Vorbestellung

SCHÄRDING. Für Wirte ist Taxiversorgung derzeit kein Thema.

In Schärding fahren die Taxis am Sonntag- und Montagabend nach Absprache. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Die beiden Schärdinger Taxiunternehmen haben für die beiden Abende, an denen in der Innenstadt wohl am wenigsten los ist, ein neues Modell eingeführt. Laut OÖN-Informationen sollen die Taxis am Sonntag und Montag ab 19 Uhr nur mehr auf vorherige telefonische Vorbestellung (bis 19 Uhr) in den Abendstunden unterwegs sein. Tagsüber befördern die Taxis die Gäste nach Anruf auch Sonntag und Montag weiterhin tagsüber.

Dem Vernehmen nach dürfte es sich in der Nacht von Sonntag auf Montag und in der Nacht von Montag auf Dienstag um die umsatzschwächsten Zeiten handeln. Die Schärdinger Innenstadt dürfte in diesen Nächten zu wenig belebt und die Nachfrage nach Taxis zumeist nicht gegeben sein. In den übrigen Nächten steht zumindest ein Taxiunternehmen auf Abruf bereit. In der Schärdinger Gastronomie scheint die Taxiversorgung derzeit noch kein Thema zu sein, wie einige Wirte berichten. Für den Winter, wenn viele Firmen ihre Weihnachtsfeier veranstalten, versuche man eine Lösung zu finden, sagt Gerold Schneebauer, Sprecher der Schärdinger Wirte-Gemeinschaft "AktiWirte". "In unserer nächsten Sitzung im Oktober werden wir das Thema besprechen und anschließend eine Stellungnahme abgeben," erklärt Schneebauer. Auch Tourismuschefin Bettina Berndorfer sind bisher keine Probleme bekannt.

