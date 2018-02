AMAG beeindruckte Juroren mit Forschungsleistung

BRAUNAU/WIEN. Unternehmen holte "Leading Companies"-Wettbewerbssieg in der Kategorie Innovationsgrad.

AMAG hat viel Geld in Standort Ranshofen investiert. Bild: AMAG

Große Bühne für die Austria Metall AG (AMAG) in der Aula der Wissenschaften in Wien: Das Braunauer Vorzeigeunternehmen gewann beim renommierten Wirtschaftswettbewerb "Austria’s Leading Companies" (ALC) den Preis in der Kategorie Innovationsgrad.

Für die Jury ausschlaggebend waren die beeindruckenden Leistungen im Bereich Forschung und Entwicklung und nicht zuletzt das Werkstoffwissen, das auf knapp 80 Jahren Erfahrung beruht.

"Innovation und laufende Verbesserung sind wesentliche Bausteine für unseren Wachstumskurs und unseren Erfolg", so Helmut Wieser, CEO der AMAG. "Den Award haben wir vor allem unseren engagierten Mitarbeitern und unseren Kunden zu verdanken. Auch die Vernetzung zwischen den Entwicklungs- und Produktionsabteilungen unserer Kunden sowie mit Universitäten und Forschungseinrichtungen spielt eine maßgebliche Rolle."

Entsprechend vielfältig sei das Spektrum der Anwendungen der AMAG-Guss- und Walzprodukte. Kunden aus der Automobil-, Luftfahrt-, Nutzfahrzeuge-, Verpackungs-, Elektronik-, Bau- und Maschinenbauindustrie würden seit vielen Jahren auf AMAG-Produkte setzen, betonte Wieser.

Die Kriterien für einen Sieg bei "Austria’s Leading Companies" sind anspruchsvoll. Für die Bewertung werden auch die Jahresbilanzen sowie die Bonität und Liquidität herangezogen.

Ein Berechnungssystem durch die Gewichtung der einzelnen Leistungskennzahlen stellt sicher, dass einerseits branchenübergreifendes Benchmarking möglich ist und sich andererseits auch ein KMU mit einem größeren Unternehmen vergleichen kann. (ho)

