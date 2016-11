Ältester Messestandort feiert 150. Geburstag

RIED. Vor 149 Jahren fand in Ried das erste landwirtschaftliche Ausstellungsfest statt. Die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2017 laufen bei den Messeverantwortlichen auf Hochtouren.

Ein Bild von 1947 Bild: Messe Ried

Von 6. Bis 8. Oktober 1867 fand auf der „Dechantwiese“, dort wo heute die Promenade ist, Rieds erstes landwirtschaftliches Ausstellungsfest statt. Veranstalter vor 149 Jahren waren der landwirtschaftliche Filialverein und die Stadtgemeinde Ried. 1895 übersiedelte der älteste Messestandort Österreichs nach Bad Ried, wo die Messe Ried noch heute ihren Standort hat.

Das kommende Messejahr steht ganz im Zeichen von 150 Jahre Messe Ried. Messe Ried-Aufsichtsratvorsitzender Franz Dim sprach bei einer Pressekonferenz von einer „Berg- und Talfahrt, auch in wirtschaftlicher Hinsicht.“ Seit Jahren schwimme man jetzt auf einer Erfolgswelle, die allerdings nicht selbstverständlich sei. „Dazu braucht es erfolgreiche Messethemen und engagierte Mitarbeiter“, sagte Dim.

„Der Betrag, den die Messe für die Wirtschaft und die gesamte Region leistet, ist enorm. Das Jubiläumsjahr ist ein würdiger Anlass, um diese Erfolgsgeschichte in den Blickpunkt zu rücken“, sagte Rieds Bürgermeister Albert Ortig (VP). Die Stadt Ried Ried ist zu 100 Prozent Eigentümer der Messe Ried. Dass die Messe Ried unter der Leitung von Messedirektor Helmut Slezak notwendige Investitionen aus Eigenkapital finanzieren könne, sei ein Verdienst „der tüchtigen Mitarbeiter“.

Der Start ins Jubiläumsjahr wird mit zwei fulminanten Neujahrskonzerten des Innviertler Symphonie Orchesters gefeiert. Das ganze Jahr über dürfen sich Messebesucher auf zahlreiche Aktionen freuen. Bei einem großen Jubiläumsgewinnspiel gibt es als Hauptpreis einen Fiat 500 von Automobile Deschberger zu gewinnen.

Jubiläumsausstellung

Am 1. April 2017 wird im Zuge des Messedoppels „Guten Appetit“ und „50 Plus“ eine Jubiläumsausstellung eröffnet. „Erstmals wird ein Ausstellungskatalog von 1867 zu sehen sein. Es ist geplant, die Ausstellung an einem Tag der Woche bei kostenlosem Eintritt für alle Interessierte zu öffnen“, sagt Slezak und fügt hinzu: „Wir wollen im Jubiläumsjahr 2017 viele bunte Geschichten aus all den Jahren erzählen. Ried braucht die Messe, die Messe braucht die Stadt Ried.“

Neu im Team der Messe Ried ist unter anderem Jürgen Müller, der Marieluise Dietringer nachfolgen wird, die demnächst in Pension gehen wird. Müller soll als Projektleiter auch die große landwirtschaftliche Herbstmesse übernehmen. Sabrina Ellinger übernimmt die Automesse, Fabian Berneder ist ab 2017 Hauptverantwortlicher für die Sport & Fun Messe. Mit Karl Fellner gibt es seit einigen Wochen auch einen neuen technischen Leiter, außerdem kündigt die Messeleitung einen völlig neuen Internet-Auftritt (www.messe-ried.at) an.

Außerdem werden 2017 bekannte Künstler wie Konstantin Wecker, Willy Astor, Hans Söllner sowie Stermann und Grissemann in der Messe Ried auftreten.

Die Geschichte der Messe Ried (Quelle: Messe Ried)

1867:Von 6. bis 8. Oktober findet das erste landwirtschaftliche Ausstellungsfest auf der Dechantwiese (heute Promenade) statt. Es wird vom landwirtschaftlichen Filialverein gemeinsam mit der Stadtgemeinde abgehalten.

1871: Die Veranstaltung profitiert von der Eröffnung der Bahnlinie Neumarkt – Ried – Braunau und die Besucherzahl liegt erstmals über 20.000.

1895: Der Festplatz wird nach Bad Ried verlegt, weil der Platz auf der Dechantwiese längst zu klein geworden ist.

1907: Beim Volksfest sorgt ein Zirkuselefant, der beim Aufbau als lebendige Verschub-Lokomotive benutzt wird, für Aufsehen.

1909: Aufgrund des „Kriegsrummels“ (Grenzbesetzung in Bosnien etc.) besteht keine Aussicht auf Staatssubventionen, daher kommt das Rieder Ausstellungs- und Volksfest nicht zustande.

1911: Nach vier Jahren Pause wird wieder ein Volksfest abgehalten, wegen der Maul- und Klauenseuche darf aber kein Hornvieh präsentiert werden.

1913: Wegen der politischen Lage (Zweiter Balkankrieg) wird nur ein eintägiges Fest veranstaltet.

1925: Sieben Jahre nach dem Zusammenbruch der Monarchie findet wieder ein Volksfest statt. Für die 60.000 Besucher stehen fünf Hallen zur Verfügung.

1927: Erstmals übernimmt die Stadtgemeinde die Organisation des Volksfestes, das bis dahin zuerst vom landwirtschaftlichen Filialverein und später vom Rennverein durchgeführt wurde.

1929: Das Volksfest wird auf eine Woche verlängert. Der gute Besuch und die hohe Qualität der ausgestellten Waren bringen dem Volksfest erstmalig den Titel „Innviertler Herbstmesse“.

1939: Die Planung für das Rieder Volksfest liegt beim „Institut für Deutsche Kultur- und Wirtschaftspropaganda“. Es steht u.a. die „Volksaufklärung“ über die Ideen und Pläne der neuen Machthaber im Mittelpunkt.

Am 31. August wird das Volksfest wegen des Kriegsbeginns gegen Polen abgebrochen.

1947: Unter großen Schwierigkeiten kann das erste große Nachkriegsvolksfest abgehalten werden. Landeshauptmann Heinrich Gleißner eröffnet die neu erbaute Versteigerungshalle.

1953: Die Messe wird erstmals offiziell als „Österreichische Landwirtschaftsmesse“ bezeichnet.

1955: Für die Herbstmesse wird das Gelände auf 115.000 m² ausgeweitet und der Vergnügungspark auf das Rennbahngelände verlegt.

1957: Ried feiert den 90. Geburtstag des Rieder Volksfestes mit der Eröffnung durch Bundeskanzler Julius Raab, der kurz danach im Messegelände einen Schlaganfall erleidet.

90 Jahre Rieder Messe

1961: Das Messeplakat, das eine blaue Pflugschar auf schwarzem Feld zeigt, gewinnt bei der internationalen „Southport Flower Show“ in Südengland in der Kategorie „Forstwirtschaft – Pferdezucht – Landwirtschaft“ eine Goldmedaille.

1965: Der Gemeindeausschuss beschließt die Vergrößerung des Messegeländes.

1967: Die von Bundespräsident Franz Jonas eröffnete Landwirtschaftsmesse und das Rieder Volksfest bringen einen neuen Rekord. Zum 100-Jahr-Jubiläum steht erstmals die „Jubiläumshalle“ in Verwendung, es erscheint eine Sondermarke und Farbfernsehen kann das erste Mal in Ried bewundert werden.

1968: Erstmals findet unter dem Motto „Bauen und Wohnen – Garten und Erholung“ eine Frühjahrsmesse verbunden mit Volksfest statt.

1970: Ein 16 m hohes Modell der Europa Rakete wird zum Wahrzeichen der Rieder Frühjahrsmesse.

1971: Eine neue Attraktion ist das Holzzentrum, eine Holz-Werbeschau, die unter dem Titel „Bauen – wohnen – leben mit Holz“ steht.

1973: Der Gemeinderat beschließt den Bau von vier neuen Hallen – drei entlang der Brucknerstraße und die landwirtschaftliche Baulehrschau.

1975: Bundespräsident Rudolf Kirchschläger in Ried

1977: Der ORF überträgt zwei Stunden lang direkt aus der Messestadt, ein für Ried bis dahin einmaliges Ereignis. Die österreichischen Staatsmeisterschaften im Springreiten finden im Rahmen der Messe statt.

Ein Bild von 1976

1979: Eine Million Besucher werden angegeben.

1980: Der bisherige stellvertretende Direktor und Organisationsleiter Jakob Majer wird zum neuen Messedirektor bestellt.

1983: Die größte transportable Zweierlooping-Achterbahn der Welt kommt nach Ried.

1987: Die Messe-Eröffnung durch Bundespräsident Kurt Waldheim wird von Demonstrationen begleitet.

1989: Ab 28. September findet die 1. Internationale Musik-Fach-Messe statt.

1992: Die Rieder Messe ist 125 Jahre alt und steht seit 25 Jahren unter der Leitung von Messepräsident Fritz Racher. Im November findet die erste Haus & Bau Messe statt.

Rieds Bürgermeister Albert Ortig und Landeshauptmann Josef Pühringer bei der Musikmesse 1994

1995: Der Gewerbebetrieb „Rieder Messe“ wird in eine GmbH umgewandelt.

1996: Walter Stephan, Wolfgang Schüssel, Pepi Fischer, Josef Pühringer

1997: Besorgniserregende Verluste bei der Rieder Messe erfordern Maßnahmen. Franz Dim löst Fritz Racher als Messepräsident ab.

1998: Die Pläne für den Themenpark „Worldfest“ – ein riesiger Freizeitpark mit Schwerpunkt Volksmusik, der am Messegelände errichtet werden soll – sorgen für Aufregung.

1999: Mitte März findet die erste Automesse statt.

Messepräsident Franz Dim im Jahr 2000

2002: Die zur Eissporthalle umgebaute Messehalle wird eröffnet, es steht eine 1000 m² große Eisfläche zur Verfügung.

2003: Mit dem Keine Sorgen Saal wird eine neue attraktive Veranstaltungslocation eröffnet.

Bundespräsident Thomas Klestil und Albert Ortig bei der Messeeröffnung 2003

2004: Ende September findet die erste Modellbaumesse statt.

Die Rieder Messe GmbH steckt in ernsten Schwierigkeiten und bekommt ein hartes Sanierungskonzept verordnet. Der städtische Anteil am Messegelände samt Gebäuden wird an die Energie Ried übertragen.

Die Messebetriebsgesellschaft mietet künftig die Grundstücke und Hallen von der Energie Ried.

Ende des Jahres bestellt der Gemeinderat Helmut Slezak zum neuen Geschäftsführer.

Franz Dim, Bundespräsident Heinz Fischer, Helmut Slezak

2006: Im Frühjahr findet mit der „Besser Leben“ erstmals der Vorgänger der jetzigen Sport & Fun statt.

2008: Im Vergnügungsparkgelände findet das1. Innviertler Oktoberfest statt.

2009: Die Messe 50 Plus feiert Premiere. Es erfolgt der dringend notwendige Neubau der Energie Ried Halle 18 und der Red Zac Arena.

2011: Mit der Guten Appetit findet in Ried Oberösterreichs erste Genuss- und Lebensmittelmesse statt.

2012: Anfang des Jahres wird die Firma in „Messe Ried GmbH“ umbenannt und das Logo entsprechend adaptiert.

2014: Das Fachmessezentrum platzt aus allen Nähten. Mit der Halle 19 werden zusätzlich 3.060 m² Ausstellungsfläche mit zahlreichen Nebenräumen geschaffen.

Die Modelbaumesse findet ab sofort jährlich statt.

2015: Im Rahmen der Rieder Messe finden die 1. EUROgenetik Fleckviehschau sowie die Sonderbereiche „Forstarena“ und „Zukunft Tier“ statt.

2017: Der älteste Messestandort Österreichs feiert sein 150-jähriges Bestehen.

