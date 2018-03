76 Firmen bei der 19. HTL-Jobbörse "Ausweitung ist nicht mehr möglich!"

BRAUNAU. Bedarf der Unternehmen an Ingenieuren soll noch größer als an Facharbeitern sein.

Werben um HTL-Absolventen Bild: HTL

Die Nachfrage nach HTL-Absolventen wird von Jahr zu Jahr größer. "Sehr viele Firmen haben Bedarf an gut ausgebildeten Technikerinnen und Technikern und wenden erhebliche Mittel und Mühen auf, um auf ihre Job-Angebote aufmerksam zu machen", weiß Anton Planitzer, Bildungsberater der HTL Braunau. In der Braunauer Talenteschmiede wird morgen, Dienstag, 13. März, in der Zeit von 13.30 bis 16.30 die mittlerweile 19. Jobbörse abgehalten.

Das Aufgebot dort ist gewaltig. 76 Unternehmensvertreter werden um HTL-Absolventen werben. Vor allem Innviertler Firmen, aber auch Betriebe aus Bayern und dem Großraum Salzburg.

"Schon im Vorjahr war das Griss um HTL-Absolventen groß, heuer ist es noch größer, wie sich schon an der Zahl der 76 angemeldeten Firmen ersehen lässt. Unter den Unternehmen sind praktisch alle namhaften Firmen der Region mit Technologieschwerpunkt vertreten, es kommen aber auch zwölf Firmenrepräsentanten aus dem angrenzenden Bayern. Aus räumlichen Gründen ist uns keine weitere Ausweitung mehr möglich", so Planitzer.

Die HTL-Ingenieure seien das technische Rückgrat der Unternehmen, und das sei bei der Suche nach qualifiziertem Personal auch deutlich spürbar. "Die Nachfrage nach HTL-Ingenieuren ist noch wesentlich intensiver als die nach technischen Facharbeitern. Ich kann 14-Jährigen mit Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik nur empfehlen, sich für eine HTL-Ausbildung zu entscheiden", sagt der Bildungsberater. (ho)

