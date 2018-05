7000 Besucher bei Donau in Flammen

ENGELHARTSZELL. 5000 Besucher genossen den Auftakt der Veranstaltungsreihe "Donau in Flammen" bei Engelhartszell von den Ufern und Hängen aus, weitere 2000 an Bord der Donauschifffahrt Wurm & Noé.

Zugleich wurde das Engelhartszeller Donauufer-Fest veranstaltet. Die Marktmusikkapelle gab unter Leitung von Julia Pichler ein Konzert "auf den Spuren der Römer" im Hinblick auf die Außenstelle der oberösterreichischen Landesausstellung "Römerburgus Stanacum", die Ende Juni in der Engelhartszeller Ortschaft Oberranna durch Landeshauptmann Thomas Stelzer eröffnet werden wird. Nach einem gelungenen Uferfest an der Donaulände samt Genussmeile erstrahlte die Donau für etwa 20 Minuten in buntem Lichterglanz.

