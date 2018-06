54-Jähriger von Baum getroffen

NEUKIRCHEN AN DER ENKNACH. Bei Forstarbeiten in seinem Waldstück in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) ist am Dienstagabend ein 54-Jähriger von einem Baum getroffen worden. Der Mann konnte aber noch seine Tochter verständigen.

Unfall beim Fällen eines Baumes (Symbolbild)

Das Unglück passierte, nachdem sich der Baum während des Fallens in die andere Richtung drehte und in der Folge den 54-Jährigen am Körper traf.

Seine 19-jährige Tochter setzte daraufhin den Notruf ab. Der Verletzte wurde von einer Notärztin erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht.

