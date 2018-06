5000 Euro für Mattighofner Sozialmarkt gespendet

MATTIGHOFEN. Die Erlöse des Benefizkonzertes wurden von SP-Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer aufgerundet.

Den Sozialmarkt in Mattighofen, der Bedürftige in der Region unterstützt, gibt es seit 2013. Bild: ÖRK/LV OÖ

Vor sechs Jahren gründete das oberösterreichische Rote Kreuz den ersten Sozialmarkt, um armutsgefährdete Menschen zu unterstützen.

Mittlerweile gibt es in Oberösterreich 19, im Bezirk Braunau ist er in Mattighofen. Zugunsten des Marktes fand erst kürzlich ein Benefizkonzert in der Sepp-Öller-Halle in Mattighofen statt.

50 ehrenamtliche Mitarbeiter

Der Schülerchor der Hauptschule Munderfing sowie die Band "Friends" musizierten. Am Ende des Tages konnten 4426 Euro verbucht werden, SP-Bürgermeister der Stadt Mattighofen, Friedrich Schwarzenhofer, rundete den Betrag auf 5000 Euro auf. Den Sozialmarkt in Mattighofen gibt es seit 2013, bis heute findet das Projekt große Unterstützung. Am Tag der offenen Tür brachten die etwa 50 ehrenamtlichen Mitarbeiter den Anwesenden alles rund um den Markt näher. Im Mattighofner Sozialmarkt können Bedürftige Lebensmittels günstig beziehen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema