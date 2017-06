50.000 Besucher: Mit OÖNcard freier Eintritt zu Woodstock-Frühschoppen

ORT IM INNKREIS. Woodstock der Blasmusik – mit OÖNcard am 2.7. von 10 bis 18 Uhr freier Eintritt.

Festival mit Garantie für ausgelassene Stimmung Bild: OÖN

Musikfreunde aus ganz Europa werden von Donnerstag, 29. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, ins Innviertel pilgern: Das "Woodstock der Blasmusik" in Ort im Innkreis hat mittlerweile eine riesige Fangemeinde. Heuer soll die magische Zahl von 50.000 Besuchern geknackt werden.

Die Stimmung in den vergangenen Jahren war fantastisch, so die Fangemeinde. Fünf Bühnen, 100 Ensembles, breites Spektrum. Traditionelle Richtung – und es kommen Funk-, Reggae-, Ska- und Jazzbands mit Blasmusikinstrumenten zum Einsatz. Beim heurigen Festival werden auf fünf Bühnen 100 Ensembles auftreten.

Als Besonderheit gilt das "Gesamtspiel" am Samstagnachmittag: Ein kollektives Musikerlebnis, bei dem Tausende Besucher, von denen viele selber Musiker sind, ihre Instrumente auspacken und – von der Bühne aus dirigiert – zusammen einige bekannte Stücke zum Besten geben.

Nicht nur das Bühnenangebot und die Publikumszahlen wachsen konstant. Auch Infrastruktur, Kulinarium und Rundum-Angebot halten mit dem Aufwärtstrend Schritt und unterliegen einem ständigen Wandel, der immer wieder mit Innovationen und Überraschungen glänzt.

Eigener Festival-Supermarkt

Neu ist ein eigener Festival-Supermarkt: Die vielen Camper müssen sich heuer nicht mehr im Vorfeld mit Vorräten eindecken, die sie dann mühevoll zum Zelt- oder Caravanplatz schleppen. Sie können das erstmals zu Diskontpreisen vor Ort erledigen, so die Veranstalter. Vom Geld zur Karte zum Geld: Nicht nur die Tanzpaare, auch das Geld dreht sich heuer im Kreis. Heuer kommt erstmals die Cashless-Card zum Einsatz. Einmal in der Woodstock-Wechselstube besorgt und geladen, werden sämtliche Konsumationen am Festivalgelände bargeldlos bezahlt. Das spart Wartezeit und Platz in den knappen Lederhosen-Taschen.

Gratis mit OÖN-Card

Ein Konzert-Ticket für alle vier Tage ist um 126 Euro erhältlich, es gibt aber auch Karten für einzelne Tage. Wobei es Inhaber der OÖNcard besonders gut haben: Am Sonntag, 2. Juli, findet im Rahmen des Woodstock der Blasmusik ein OÖN-Frühschoppen statt – mit der OÖNcard gibt es jeweils für zwei Personen von 10 bis 18 Uhr freien Eintritt. OÖNcard bei der Tageskasse vorzeigen und los geht’s: Die Tore des Festivals öffnen sich und laden zu festlich-fetziger Stimmung mit den Rainern, der Woodstock All-Star Band mit Ausnahme-Trompeter James Morrison, der Innviertler Tanzlmusi und noch vielen mehr.

Woodstock der Blasmusik lockt von Donnerstag, 29. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, in die Arco-Area in Ort im Innkreis. Vier Tage, Fünf Bühnen 100 Acts. Tickets gibt es unter www.woodstockderblasmusik.at, www.oeticket.com und auf www.eventim.de.

