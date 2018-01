49. Internationale Jazzwoche in Burghausen

BURGHAUSEN. Vorverkauf für Jazzwoche von 6. bis 11. März hat bereits begonnen, mehrere musikalische Höhepunkte.

In Burghausen gegenüber dem Innviertel steht die bereits 49. Internationale Jazzwoche an. Offiziell eröffnen wird die amerikanische Kult-Jazzrockband "Blood, Sweat & Tears" am 7. März um 20 Uhr in der Wacker-Halle. Die New Yorker Band blickt auf eine 50-jährige Erfolgsgeschichte zurück, 1970 gab es einen Grammy für das Album des Jahres.

Bereits am 6. März, um 19 Uhr, werden die Sieger des Europäischen Nachwuchs-Jazzpreises auftreten. Am 8. März gastieren Trompeter Charles Tolliver mit dem Claus Raible Orchestra und das Avishai Cohen Trio. Cohen, der sich dem modernen Jazz verschrieben hat, gilt als einer der besten Bassisten der Welt.

Mit der "Jazzrausch Bigband" verspricht der 9. März wild zu werden. Die weltweit erste Bigband, die Jazz und Techno in einem Musikguss vereint, hat bereits im New Yorker Lincoln Center gespielt. Ergänzt wird dieser Abend mit dem Saxofonisten Manu Dibango, der mit seinem jungen Team die Show "Africadelik" zeigt. Dibango ist ein Star des African Soul und Jazz.

Ein Blues-Nachmittag am 10. März beginnt mit Nikki Hill. Die US-Amerikanerin arbeitete vor wenigen Jahren noch als Barkeeperin und ist heute eine gefeierte Blues-Sängerin. Der britische Blues-Gitarrist Danny Bryant serviert mt seiner neunköpfigen Band die Programm "big".

Am Abend zeigen in der Wacker-Halle Musiker aus dem deutschsprachigen Raum auf. Deutschlands bester Jazz-Schlagzeuger Wolfgang Haffner bringt mit seiner Formation das Programm "Kind of Spain" Eine Band um den Schweizer Reto Weber will mit einer Mixtur mit Hang, Alphorn und Human Beatbox überraschen. Des weiteren auftreten wird der 37-jährige Akkordeonist Vincent Peirani, zusammen mit Saxofonist Emile Parisie.

Mit Marius Neset hat die europäische Jazzszene einen aufstrebenden Saxofonisten, so die Veranstalter zum anstehenden Auftritt. Er spielte bereits auf großen europäischen Jazzfestivals wie North Sea Jazz oder den Stuttgart Jazzopen.

Am 11. März kommen im Rahmen eines "Next Generation Day" ab 16 Uhr die noch weniger bekannten, aber nicht minder talentierten Formationen zu Gehör: Hornung Trio, Thomas Kolarcyk Ensemble und Lintett.

Details auf www.b-jazz.com

Im Jazzkeller gibt es jeden Abend eine Session. Nach dem Europäischen Nachwuchsjazzpreis ist der Eintritt in den Jazzkeller frei. Das Don Menza Quartet freut sich allabendlich auf spielfreudige Mitmusiker, so die Veranstalter. Der offizielle Ticketvorverkauf für die Internationale Jazzwoche Burghausen hat bereits begonnen, Details zu Vorverkauf und Programm gibt es auf www.b-jazz.com.

