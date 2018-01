35 Automarken und 250 Modelle sind bei der Rieder Automesse zu sehen

RIED. Von kommenden Freitag bis Sonntag findet die Messe zum bereits 20. Mal statt.

Messe-Projektleiter Harald Heindl Bild: Streif

Zum mittlerweile 20. Mal geht von Freitag, 2. Februar, bis Sonntag, 4. Februar, die Automesse Ried auf einer Ausstellungsfläche von rund 13.000 Quadratmetern über die Bühne. In den acht Hallen werden insgesamt 35 namhafte Automarken zu sehen sein. Fast alle bekannten Anbieter werden ihre neuesten Modelle im Innviertel präsentieren.

"Ich kann mich noch an die Zeit vor der ersten Automesse vor zwei Jahrzehnten erinnern. Damals gab es den einen oder anderen, der mich dafür schief angeschaut hat, aber diese Veranstaltung hat sich toll entwickelt und ist für die lokalen Autohändler sehr wichtig", betont Wolfgang Deschberger, Sprecher des Rieder Fahrzeughandels.

Georg Gadermayr, zweiter Sprecher des Autohandels, kündigt einen Schwerpunkt in Sachen elektrischer Mobilität an. "Der Anteil an den alternativen Antriebstechniken ist stark steigend", betont Gadermayr. Auch die Luxusmarke Tesla wird in Ried seine Modelle S und X präsentieren. Weitere Premiummarken: Jaguar, Lamborghini, Porsche.

"Erstmals wird sich heuer die 20 Stück zählende Mietflotte ,Reisemobile Innviertel‘ auf der Automesse präsentieren. Besucher bekommen dabei eine tolle Möglichkeit, Einblicke in die Welt des Campings zu bekommen", betont Projektleiter Harald Heindl.

Auto aus dem Jahr 1899

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich der Nostalgie Fahrzeuge Club Ried für die Messe wieder einen ganz besonderen Schwerpunkt einfallen lassen. Unter dem Motto "Bonjour France" sind zahlreiche Raritäten auf vier Rädern aus Frankreich zu bewundern. Unter anderem wird ein Peugeot aus dem Jahr 1899 zu bestaunen sein. Auch ein Peugeot, Typ 69, Baujahr 1904, bezeichnet als Bébé wird ausgestellt. Von diesem Fahrzeug wurden vor mehr als 110 Jahren weniger als 400 Stück hergestellt. Die Messe hat an allen drei Tagen jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Vergünstigte Vorverkaufskarten gibt es im Internet unter www.automesse-ried.at/ticket oder auch bei Ö-Ticket.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema