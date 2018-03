34-jähriger Arzt gründete Gesundheitszentrum

EGGELSBERG. In dem Zentrum des Allgemeinmediziners Clemens Schwarz arbeiten Ärzte und Professionisten unter einem Dach.

Martin Kreiller (Sanitätshaus Lambert), Miriam Schaufler (Ernährungswissenschaftlerin), Dr. Andy Rülling (Unfallchirurg und Orthopäde), Bastian Dürager, BSc (Physiotherapeut), Dr. Michael Glas, Allgemeinchirurg, Dr. Gilbert Weiss-Lanthaler (Psychotherapeut), Dr. Clemens Schwarz, (Allgemeinmediziner und Gründer) Bild: OÖN-seid

Die Sonne scheint durch die Glasfronten. Eine mit Blättern bewachsene Wand und ruhige Holzfronten nehmen der modernen Arztpraxis die Strenge. Dr. Clemens Schwarz (34), Allgemeinmediziner in Eggelsberg, ist es wichtig, dass die Räume seiner neu gebauten Praxis Wohlbefinden ausstrahlen, und die Atmosphäre nicht zu steril ist.

Das "Zentrum für Gesundheit" ist mehr als eine Hausarztpraxis. In dem multifunktionalen Gebäude, das im April 2017 eröffnet wurde, ordinieren noch zwei Mediziner, ein Psychologe, ein Physiotherapeut, eine Ernährungsberaterin und das Sanitätshaus Lambert in zwei zusätzlichen, voll ausgestatteten Räumen. Der Wartebereich wird für Vorträge und Seminare genutzt. "Die Zusammenarbeit unter einem Dach kommt den Patienten zugute, da die Kommunikation effizient und schnell ist", erklärt Schwarz die Vorteile.

Nach Studium zurückgekehrt

Der gebürtige Eggelsberger ist nach seinem Studium in Innsbruck und seiner Ausbildung in Linz zurückgekehrt, um die elterliche Praxis in Ibm gemeinsam mit seinem Vater, Peter Schwarz, weiter zu führen. Die Praxis im Wohnhaus der Eltern zu sanieren, wäre aufwändiger gewesen als ein Neubau. Zusätzlich eröffneten sich dadurch neue Möglichkeiten. Auf die Idee, Fachärzte und Professionisten aus Gesundheitsberufen unter einem Dach zu vereinen, kam Clemens Schwarz durch das Modell der Primärversorgungszentren in den Städten.

Einen Hausärztemangel im Bezirk Braunau sieht Dr. Schwarz derzeit nicht. Viele offene Hausarztstellen sind mit jungen Ärzten besetzt worden. Die Schwierigkeiten in den Nachbesetzungen sieht er eher im finanziellen Risiko, der Schritt in die Selbständigkeit schrecke viele ab. Der Unterschied von der Arbeit im Spital zu der in einer Praxis sei zudem sehr groß.

Seine Entscheidung, als Allgemeinmediziner zurück nach Eggelsberg zu kommen, um hier zu leben und zu arbeiten, fiel ihm nicht schwer. Der Sohn zweier Ärzte kennt den Betrieb einer Hausarztpraxis von klein auf. Seine neue Praxis bietet genügend Entwicklungsmöglichkeiten. "Im ‚Zentrum für Gesundheit’ ist noch Platz frei, und es gibt auch schon weitere Interessenten", sagt der Eggelsberger und will nichts Genaueres verraten. – Nur soviel: Zukünftig wird das Zentrum zusätzlich als Lehrpraxis fungieren. Lehrpraktikanten sind Turnusärzte, die am Ende ihrer Ausbildung 6 Monate in einer allgemeinmedizinischen Ordination arbeiten. "Es ist wichtig, junge Generationen in die Praxen zu bringen, um die bevorstehende Pensionswelle zu bewältigen und die Gesundheitsversorgung sicherzustellen", erklärt Dr. Schwarz die Gründe, seine Praxis als Lehrpraxis zu führen.

