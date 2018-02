31 Tage dreht sich alles ums Thema Bier

BEZIRK RIED. Biermärz: 60 Veranstaltungen mit Kultur, Musik, Kulinarik und Bier im Innviertel.

Biersommelier Gerhard Litzlbauer mit einigen Kostproben Bild:

31 Tage lang werden sich Bier-Veranstaltungen bei den zehn Innviertler Privatbrauereien, engagierten Wirten und Ausflugsbetrieben beim Innviertler Biermärz 2018 abwechseln.

Der Auftakt erfolgt am Donnerstag, 1. März, um 19 Uhr im Rieder Weberbräu. Mit musikalischen Livemusik-Highlights aus den 60er- und 70er-Jahren bereiten "Zawada" den Gästen einen gemütlichen und stimmungsvollen Abend. Dazu gibt es ein "flying Innviertler Buffet" und jede Menge Bierspezialitäten.

Am Freitag, 2. März, sperrt das Kunsthaus Burg Obernberg seine Pforten auf. Ab 19.30 Uhr über-schäumende "Eröffnungs-Suada" von Josef Brescher, dem künstlerischen Leiter der Burg. Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern stellen unter diesem gemeinsamen Motto aus. Flüssig sind nicht nur Bier und Farbe, auch viele Bedeutungen und Begriffe fließen aus- und ineinander.

So richtig Fahrt nimmt der Biermärz dann am Freitag, 2., und Samstag, 3. März, auf. Im Wippenhamer Loryhof steigt das 4. Krammerer Wirtshaussingen. Mit dabei sind die Krammerer Sänger, die Tanngrindler Musikanten und die Gutauer Stubenhocker. Am Freitag beginnt die Veranstaltung um 20 Uhr, am Samstag um 13 und um 20 Uhr.

Ebenfalls am Samstag, 3. März, steigt um 15 Uhr am Loryhof eine Bierrallye mit Bierkrugstemmen, Bobbycarrennen und Honigbierverkostung. Inklusive Siegerehrung mit Medaillen. Danach wird ein Innviertler Bratl serviert!

