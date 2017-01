29. Hörmann-Turnier: "Underdogs" wollen auftrumpfen

ALTHEIM. Großes Finale des hochkarätigen Turniers steigt am Freitag, 6. Jänner.

Jedes Jahr rittern in Altheim zahlreiche Mannschaften um den Einzug in die Finalrunde. Bild: Hatheuer

Schon die Vorrunde zum 29. Hörmann-Hallenturnier des SK Altheim hatte es in sich. Insgesamt 13 Mannschaften traten dabei an, um die beiden Finaltickets zu ergattern. Nach zahlreichen spannenden Duellen standen die Union Gurten 1b und der SV Mining/Mühlheim als Sieger fest. Beide Vereine haben sich damit für das große Finale, das am Freitag, 6. Jänner, ab 9.30 Uhr in der Sporthalle Altheim ausgetragen wird, qualifiziert.

Als Vorrundensieger der Gruppe B wird Mining/Mühlheim am Freitag auf das tschechische U21-Kleinfeld-Nationalteam, den SV Straßwalchen, den FC Braunau, die Union Neuhofen/Ried und den SK Altheim treffen. Ebenfalls kein leichtes Los hat Gurten 1b in der Gruppe B. Die Gegner der Innviertler lauten tschechisches Kleinfeld-Nationalteam, Budafoki MTE Budapest, SV Schwanenstadt08, FC Mölltal und SK Hippach. Beide Vorrundensieger werden ihr Bestes geben, um im Kreis der Favoriten ein Wörtchen mitzureden.

Hochkarätige Gäste

Wenn es nach der Papierform geht, dann gehen die beiden Mannschaften aus Tschechien beim 29. Hörmann-Hallenturnier als Favoriten ins Rennen um den Sieg. Sicher ist schon jetzt, dass die Gäste in Altheim wieder ein paar fußballerische Schmankerl auspacken und damit das Publikum beeindrucken werden. Die tschechischen Fußballer haben darüber hinaus noch eine weitere Motivation ihr Bestes zu geben: Der eine oder andere hofft auf ein Angebot eines Innviertler Vereins.

Budafoki MTE Budapest hat sich für das Turnier in Altheim vorgenommen, den Pokal zurückzuerobern. Das wollen nicht zuletzt die hoch motivierten Hausherren des SK Altheim verhindern. Nach einigen Jahren Pause wollen auch sie wieder einmal den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Seit mittlerweile fünf Jahren jagen sie einem Podestplatz hinterher.

Während die Fußballer am Freitag um sportliche Erfolge kämpfen, gibt es für die Zuschauer in der Rudolf-Wimmer-Halle eine Tombola. Die Finalrunden beginnen am 6. Jänner, um 9.30 Uhr, das Endspiel ist für 18 Uhr angesetzt.

Ein Blick zurück

Im Vorjahr trafen im Finale die tschechische Hallen-Nationalmannschaft und die Auswahl aus Ungarn aufeinander. Obwohl die Ungarn relativ früh in Führung gingen, mussten sie sich am Ende den Tschechen mit 1:2 geschlagen geben. Beste Innviertler Mannschaft wurde im Jänner 2016 der ATSV Ranshofen auf Platz sechs. Mit Ilija Ivic (insgesamt acht Treffer) stellten die Ranshofner außerdem den besten Torschützen des gesamten Turniers. Als bester Vorrunden-Aufsteiger landete die Union Kopfing auf dem achten Rang.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 3 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema