26-jähriger Lenker in Moosbach tödlich verunglückt

MOOSBACH. Ein 26-jähriger Fahrzeuglenker aus Moosbach (Bezirk Braunau) ist in der Nacht auf Sonntag in seiner Heimatgemeinde tödlich verunglückt.

Der junge Mann kam laut Polizei in einer lang gezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und prallte in weiterer Folge frontal gegen einen Baum. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Um 4:08 Uhr fuhr ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Altheim am Unfallort vorbei und entdeckte den verunfallten Pkw im Straßengraben. Er verständigte Rettung und Polizei.

Der 26-Jährige wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Mauerkirchen aus dem total zerstörten Pkw geborgen. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.



