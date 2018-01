26 Ensembles treten in Geiersberg zu einem musikalischen Wettstreit an

BEZIRK RIED, GEIERSBERG. "Musik in kleinen Gruppen" am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Jänner.

Von der Klassik über die Volksmusik bis hin zur Moderne reicht das Musikangebot des Bezirkswettbewerbes "Musik in kleinen Gruppen" in der Turnhalle Geiersberg. Bild: Karl Schwandtner

26 Ensembles, vom Trio über Quintett bis hin zum 10-köpfigen Ensemble stellen sich am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Jänner, in der Turnhalle Geiersberg beim Bezirkswettbewerb "Musik in kleinen Gruppen" der Jury und der Öffentlichkeit.

Den musikalischen Wettstreit eröffnet am Samstag, 27. Jänner, um 9.30 Uhr das neunköpfige Ensemble "Ottetto dalla nebbia" von der Marktmusikkapelle Taiskirchen und der Musikkapelle Mehrnbach. Um 16.20 Uhr tritt das Ensemble "Doublereedys" an und um 17.45 Uhr werden die Ergebnisse bekanntgegeben.

Am Sonntag, 28. Jänner, beginnt der Wettbewerb um 9 Uhr mit dem Ensemble "Four Friends". Vier Ensembles kommen von der Bauernkapelle Eberschwang, je eines von den Musikverereinen Eitzing, St. Marienkirchen am Hausruck und Wippenham. Zehn Ensembles sind gemischt von den Musikschulen des Bezirkes und weitere acht sind gemeinsame Ensembles mehrerer Musikvereine.

123 Musiker aus 24 Kapellen

Die 123 Musikerinnen und Musiker kommen aus 24 Kapellen des Bezirkes, sieben aus den Nachbarbezirken. Zu hören gibt es mehr als 100 Musikstücke von der Klassik über die Volksmusik bis zur Moderne. Dieser Bewerb findet nur alle zwei Jahre statt, angetreten wird je nach Alter in den fünf Leistungsstufen von A bis D und "Offene Kammermusik".

Die Spieldauer beträgt zwischen sechs Minuten in der leichtesten bis zu 16 Minuten in der schwierigsten Stufe. In jeder Leistungsstufe sind zwei bis drei Stücke unterschiedlichen Charakters aus unterschiedlichen Stilepochen vorzutragen.

Fünf Ensembles werden in der Leistungsstufe A antreten, sechs in der Stufe B, zwei in C, zwölf Ensembles in der Leistungsstufe D und eines in der Kategorie "Offene Kammermusik". Bewertet wird von einer Jury, die besten Ensembles vertreten den Bezirk dann beim Landeswettbewerb. Dort qualifizieren sich die Besten für den Bundeswettbewerb.

Musik in kleinen Gruppen am Samstag, 27. Jänner (9.30 bis 17.45 Uhr), und Sonntag, 28. Jänner (9 bis 13 Uhr), in der Turnhalle Geiersberg

