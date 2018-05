248 Grenadiere aus Ried bei Übung unterstützt durch Drohnen-Einheit

RIED/ALLENTSTEIG. Übung mit Berufssoldaten, Miliz und deutschen Drohnenaufklärer-Soldaten.

Rieder Einheit derzeit auch Teil von EU-Battlegroup Bild: Rainer Zisser

Unter der Führung des Panzergrenadierbataillons 13 aus Ried übten 248 Kräfte, darunter 99 Milizsoldaten der Einheit sowie drei Milizsoldaten des Jagdbataillons Oberösterreich auf dem Waldviertler Truppenübungsplatz Allentsteig – im Visier waren typische Techniken wie der Marsch im Kompanierahmen samt 14 Schützenpanzern aus Ried, Aufklärung von Geländeteilen und dem Übungsgegner – dargestellt aus Teilen des eigenen Bataillons.

Höhepunkt der Milizübung war ein Angriff über den Zeitraum von zwei Tagen – bei Tag und bei Nacht, quer über den größten Übungsplatz des Bundesheeres. Internationale Zusammenarbeit sei für das Innviertler Bataillon besonders wichtig, zumal die Einheit nicht zuletzt bis Ende Juni Teil der EU-Battlegroup ist – darum waren bei der Übung Soldaten der deutschen Bundeswehr mit ihren ferngesteuerten Aufklärungsdrohnen integriert.

Diese lieferten den Kommandanten wichtige Aufklärungsdaten aus der Luft, welche für die Entscheidungen im Gefecht sowie für das Gelingen einer militärischen Operation entscheidend und nicht wegzudenken sind, so die Innviertler Grenadiere. Die Übung habe bewiesen, dass auch ein Milizanteil eines modernen mechanisierten Verbandes im Rahmen einer anspruchsvollen Übung bei jeder Witterung und Tageszeit anspruchsvolle militärische Aufgaben lösen könne. Dies funktioniere nur, wenn ein Bataillon über überdurchschnittlich motivierte, engagierte und standfeste Milizsoldaten verfügt, welche vorher über längere Zeit als Berufssoldaten oder Militärvertragsbedienstete gedient haben.

Diese sind im Milizanteil des Panzergrenadierbataillons 13 vorhanden. Diese Qualität sei auch zwingend notwendig, da sich zur körperlichen Beanspruchung in den vergangenen Jahren noch die Notwendigkeit eines relativen hohen technischen Verständnisses gesellt hat.

Bundesheer on the Road

Nach der Beendigung der Milizübung beginnen für das Bataillon nun die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür im Rahmen der "Bundesheer on the Road"-Veranstaltungsreihe am 15. und 16. Juni in der Kaserne Ried, wozu es auch Aktionen für Schulklassen geben soll.

Im Zeitraum 29. Juni bis 1. Juli bietet dier Innviertler Einheit jungen Damen die Möglichkeit, im Rahmen eines Girls Camp einen Teil der körperlichen anspruchsvollen Ausbildung eines Panzergrenadiers mitzumachen und die eigenen physischen Leistungsgrenzen zu erfahren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema