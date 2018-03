22-Jährige bei Autounfall verletzt

BRAUNAU. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde eine 22-Jährige nach einem Autounfall ins UKH Salzburg gebracht.

Die Frau kam ins Rutschen und fuhr gegen einen Baum. Bild: Matthias Lauber

Eine 22-jährige Autofahrerin aus Pfaffstätt war am Mittwochmorgen mit ihrem Pkw auf der Reitshamerstraße Richtung Lochen am See unterwegs. Im Waldstück nach Petersham, in einer leichten Linkskurve, kam sie auf Grund der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und fuhr gegen einen Baum.

Die Frau erlitt beim Anprall an den Baum Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstbehandlung ins UKH Salzburg gebracht. Am Auto selbst entstand ein Totalschaden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema