2018 beginnt in Ried mit philharmonischem Schwung

RIED. Tobias Wögerer dirigiert das Neujahrskonzert am 1. Jänner.

Ein Hörgenuss: Das Orchester PhilharmonieInnRied spielt am 1. Jänner in der Jahnturnhalle. Bild: privat

Mit Klassikern wie dem Frühlingsstimmenwalzer, der Tritsch Tratsch-Polka und dem Neujahrsgalopp läutet die PhilharmonieInnRied am Montag, 1. Jänner, in der Jahnturnhalle Ried das Neue Jahr ein. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, sollte sich beeilen, denn die Nachfrage nach den Konzertkarten ist groß.

Das Publikum bekommt aber auch selten gespielte Stücke wie die Steyrischen Tänze oder die Dorfschwalben aus Österreich zu hören. Der junge, aufstrebende Dirigent Tobias Wögerer wird den Taktstock schwingen und die Musikliebhaber mit Leichtigkeit im neuen Jahr begrüßen. Beim Eröffnungskonzert der neuen Reihe PhilharmonieInnRied ist schnell erkennbar, welchen Stil die Organisatoren Gisela und Martin Burgstaller verfolgen.

"Es gibt Dinge, die ihren Platz seit vielen Jahrzehnten haben. Zu einem Neujahrskonzert gehört natürlich Wiener U-Musik. Zu dieser zählen die Brüder Strauß, Josef Lanner, C. M. Ziehrer und Franz Lehar", sagt Martin Burgstaller. Eine weitere Institution, die am Neujahrstag nicht fehlen darf, ist Hans Peter Hochhold, der mit viel Charme durch das Konzert führen wird. "Zum Schluss sei gesagt, dass auch dieses Konzert wie ein traditionelles Neujahrskonzert zu Ende gehen wird", so Martin Burgstaller.

Karten für das Neujahrskonzert der neuen Reihe PhilharmonieInnRied gibt es auf www.philharmonieInnRied.at, unter www.ooeticket.com, bei allen Raiffeisenbanken und unter der Telefonnr. 0676/ 7891131.

