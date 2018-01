2000 Läufer werden zu Marathon in Füssing erwartet

BAD FÜSSING. Bereits 25. Johannesbad-Thermen-Marathon mit vielen bekannten Läufern am Sonntag, 4. Februar.

Anmeldungen bis 26. Jänner auf www.thermen-marathon.de Bild: Johannesbad

2000 Sportler werden zum 25. Johannesbad-Thermen-Marathon am Sonntag, 4. Februar, in Bad Füssing erwartet – den Startschuss gibt die ehemalige Profi-Boxerin Regina Halmich. Der deutsche Marathon-Meister des Jahres 2014, Tobias Schreindl, und seine Frau Susanne werden am Start sein.

Originale olympische Fackel

Ebenso wie die Halbmarathon-Siegerin von Bad Füssing im vergangenen Jahr, Elvira Flurschütz, auch die mehrmalige Gewinnerin über zehn Kilometer, Tina Fischl, sowie Marco Bscheidl, 2016 deutscher Vizemeister über 50 Kilometer und Sieger im Marathon in Bad Füssing 2016.

"Viele Läufer sind alte Bekannte, denn einige treten bereits zum 25. Mal bei uns an", sagt Organisator Thomas Richter, Direktor des Johannesbad-Hotels Königshof. Einzigartig dürfte sein, dass mit Theo Hunholt, Albert Lehrhuber und Martin Klugseder drei Athleten bereits 24-mal den Marathon in Bad Füssing beendet haben und auch schon für den 25. Marathon gemeldet sind, so die Veranstalter.

Günter Zahn bringt 2018 ein besonderes Souvenir mit zum Thermen-Marathon: die originale olympische Fackel, mit der er in München 1972 das Feuer für die Spiele entzündet hatte.

Anmeldungen zum Marathon sind bis 26. Jänner 2018 möglich unter: www.thermen-marathon.de. Nachmeldungen werden von 27. Jänner bis 2. Februar 2018 online angenommen. Am 3. und 4. Februar 2018 ist eine Nachmeldung vor Ort möglich.

Schon am Samstag, 3. Februar, treffen sich Athleten und Interessierte zum traditionellen Sport-Symposium, um 14 Uhr im Tagungszentrum der Johannesbad-Fachklinik in Bad Füssing.

