20 Jahre im Dienst der Allgemeinheit

WIPPENHAM. Rudolf Freund ist seit 1973 bei der Wippenhamer Feuerwehr aktiv.

Rudolf Freund (rechts) bei der Amtsübergabe an Daniel Grübler. Bild: privat

Bei der Jahreshauptversammlung der FF Wippenham hat Kommandant Rudolf Freund sein Amt nach 20 Jahren an Daniel Grübler übergeben. Er hat dafür gesorgt, dass die Feuerwehr mit 61 aktiven Mitgliedern und neun Jugendlichen einen hervorragenden Ausbildungsstand aufweist und gut gerüstet in die Zukunft geht.

Seit 1973 ist Rudolf Freund bei der Wippenhammer Feuerwehr und war immer zur Stelle, wenn es Arbeit für die Feuerwehr gab und Einsatz verlangt wurde. Bereits im Jahr 1998 hat er das Kommando übernommen und sowohl zur Ausrüstung als auch zur Ausbildung der FF einen großen Beitrag geleistet. Unter seiner Leitung wurden ein Kommandofahrzeug und ein Tankwagen angeschafft sowie der Anbau der Feuerwehrzeugstätte beschlossen. Die Kameradschaft untereinander und auch der Einsatz für das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde war ihm immer ein großes Anliegen. "Wichtig war mir auch, dass wir eine eigene Fahne angeschafft haben und ich freue mich, dass die Gemeindebürger aus Wippenham uns so unterstützt haben", so der scheidende Obmann.

Auch von der Gemeinde gab es großes Lob: "Rudi Freund war immer zur Stelle und hat mit der Feuerwehr weit über die üblichen Aufgaben hinaus gewirkt. Die beiden ‘Feste der Sinne’ wären ohne die Feuerwehr unter seinem Kommando nicht möglich gewesen", sagte Bürgermeisterin Roswitha Schachinger, die Rudolf Freund auch zur Ehrung beim Bezirksfeuerwehrkommando und zur Verleihung des Österreichischen Feuerwehr-Verdienstkreuzes begleitet hat.

