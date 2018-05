20. Geburtstag: Am 4. Mai 1998 wurde die Therme Geinberg eröffnet

GEINBERG, INNVIERTEL. Nahezu die gesamte oberösterreichische Regierungsspitze feierte damals mit.

Dieses Modellfoto der Therme Geinberg stammt aus dem Jahr 1997. Bild: apa/VAMED

Im April 1990 wurde das "Projekt Therme Geinberg" noch als Traumfabrik bezeichnet. "Nur eines ist den Geinbergern trotz aller Anstrengungen in ihren Träumen noch nicht gelungen: Die gute Fee zu finden, die das Milliardenprojekt finanzieren soll." Morgen, Freitag, feiert die Therme Geinberg bereits den 20. Geburtstag.

Die anfängliche Skepsis war nach geraumer Zeit vorbei und es wurden Nägel mit Köpfen gemacht. "Wenn 1998 die ersten Kurgäste nach Geinberg kommen, soll die ganze Region davon profitieren." Rund 650 neue Arbeitsplätze versprach sich der damalige Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Josef Fill direkt und indirekt von dem Leitprojekt. "Und das ist erst der Anfang. Wir haben schon Anfragen von potenten Interessenten, die in die Bäderregion mit ihren fünf heißen Quellen investieren wollen", sagte Josef Fill damals. Der Visionär sah eine neue Hochblüte des Fremdenverkehrs am Inn heranwachsen.

Am 4. Mai 1998 war es dann soweit. Nach einer Bauzeit von nur zwei Jahren wurde die Therme Geinberg eröffnet. Den Besuchern steht seitdem eine der heißesten und ergiebigsten Heilquellen Mitteleuropas zur Verfügung.

Die Euphorie vor 20 Jahren war riesig: "An den Wochenenden werden wir regelrecht gestürmt, da ist kaum noch ein Platzerl frei", freute man sich in Geinberg über die enorme Nachfrage. Bis zu 1000 Besucher suchten damals täglich Erholung, Ruhe und Entspannung. Die Eröffnung am 4. Mai 1998 war ein "Stelldichein der bekanntesten Gesichter des Landes Oberösterreich. Prominenz, wohin das Auge reicht" schrieben die OÖNachrichten in ihrer Ausgabe vom 5. Mai.

Dem Thema "20 Jahre Therme Geinberg" werden wir in der Lokalausgabe vom kommenden Donnerstag (10. Mai) eine Doppelseite widmen und die zwei Jahrzehnte noch einmal Revue passieren lassen.

