18.000 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs

RIED, BAD ISCHL, THAILAND. Der gebürtige Rieder Daniel Schachinger unterstützt mit seiner Weltreise die Initiative gegen Landminen.

In Asien wurde Daniel Schachinger manchmal auch eingeladen, zu bleiben. Bild: (privat)

18.000 Kilometer mit dem Fahrrad hat der gebürtige Rieder Daniel Schachinger seit 3. April vergangenen Jahres zurückgelegt. An diesem Tag ist der Innviertler, der in Bad Ischl aufwuchs, von Wien aus zu einer gleichermaßen anstrengenden wie außergewöhnlichen Charity-Reise nach Südostasien aufgebrochen. Er unterstützt damit die Initiative "Gemeinsam gegen Landminen" (GGL). Diese hatte vor einigen Jahren Schachingers Vater Wolfgang, ein Rieder Arzt, gegründet.

"Mir geht´s gut, ich bin in Thailand, an der Grenze zu Burma", berichtet Daniel Schachinger, als ihn die OÖNachrichten telefonisch erreichen. Damit hat der 33-Jährige das Ziel seiner Reise erreicht. Die Grenzregion zwischen Thailand und Myanmar (Burma) ist eine der Projekt-Regionen, die vom Verein GGL unterstützt werden. Auch in Tadschikistan und in Georgien hat Daniel Schachinger Projektpartner besucht. In allen drei Regionen sind Landminen noch eine aktuelle Bedrohung für die dort lebenden Menschen. "Die Charity-Tour ist hier zu Ende, aber meine Reise geht noch weiter. Ich bin jetzt Richtung Bangkok aufgebrochen und möchte über Singapur bis nach Neuseeland reisen. Mein geheimes Ziel ist eine Weltreise", sagt Schachinger.

Durchfall und zehn Patschen

Auf seine Extrem-Tour hat sich der Innviertler nicht speziell vorbereitet. Als ehemaliger Skilehrer bzw. Ski-Trainer war er trainiert genug, um die Reise in Angriff zu nehmen. "Man muss nur einmal losfahren, dann gewöhnt sich der Körper an die Strapazen", sagt Schachinger, der die 18.000 Kilometer mit einem robusten Touren-Rad zurückgelegt hat: Über den Balkan, die Türkei, den Iran, China und Vietnam bis nach Myanmar (siehe Karte).

Viel essen ("einige tausend Kalorien pro Tag") und trinken seien jedoch unumgänglich. "Aber man kann sich gut selbst versorgen, man muss sich nur die Zeit nehmen, und sich etwas kochen", sagt er. Probleme mit der Gesundheit hatte er fast nie, nur in Tadschikistan habe er seine Verdauung "beleidigt", berichtet der Innviertler, der zuletzt in Bad Ischl gelebt und eine Tischler-Lehrer abgeschlossen hat. Einen Monat lang hat er darunter gelitten.

Geschlafen hat Daniel Schachinger meist im Zelt und zuletzt öfters in Gästehäusern. "Ich bin auch immer wieder eingeladen worden, in China sogar für einige Tage in ein Hotel", erzählt der 33-Jährige. Richtig gefährliche Situationen habe es zum Glück bisher nicht gegeben und auch von gröberen Pannen blieb er bisher verschont. "Ich habe nur zehn Patschen gehabt, sonst gab´s keine Probleme." Ob ihm der Hintern schon ein wenig schmerze? "Nein, ich bin aber schon abgehärtet", sagt er lachend.

Der Job als Skilehrer

Auf seiner Reise hat Daniel Schachinger die verschiedensten Klimazonen durchfahren. "Ich bin durch die Wüste bei 40 bis 50 Grad gefahren und am tibetischen Plateau auf 4500 Metern Höhe bei minus zehn Grad unterwegs gewesen. Jetzt in Südostasien ist es tropisch feucht-heiß – ich habe vom Klima her alles Mögliche erlebt", erzählt er.

Auf seiner weiteren Reise will sich Daniel Schachinger entspannt treiben lassen. In Bangkok wird er seine Mutter treffen und zwei Wochen Urlaub machen, danach plant er auf Bali ein paar Wochen Surf-Aufenthalt, bevor es nach Neuseeland weitergeht. Dort möchte Daniel Schachinger dann arbeiten – als Skilehrer. "Das ist dann wie eine Rückkehr, denn das hab ich schon vor Jahren einmal gemacht", sagt der gebürtige Innviertler.

Gegen Landminen

Der Verein Gemeinsam gegen Landminen (GGL) wurde vom Rieder Mediziner Wolfgang Schachinger 2002 gegründet und unterstützt Projekte für Minenopfer in verschiedenen Ländern. Mit seiner Reise unterstützt Daniel Schachinger den Verein und damit die Initiative zur Hilfe gegen Landminen, Streubomben und Blindgänger. Mit Spenden (1 Euro für 1 gefahrenen Kilometer) kann die Aktion unterstützt werden (Aufklärung, Minenräumprojekte, medizinische Hilfe für die Opfer).

Spendenkonto:

Verein GGL Austria

AT372011182320223101

BIC: GIBAATWWXXX

