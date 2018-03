15 "Stadtgärtner" verpassen Braunau ein frisches, buntes Frühlingskleid

BRAUNAU. Winterdienst war 1500 Stunden im Einsatz und verbrauchte rund 220 Tonnen Streusalz.

130.000 Quadratmeter Rasenfläche sind zu bewirtschaften. Bild: (Stadtgemeinde Braunau)

Auf die Stadtgärtnerei kommt eine arbeitsintensive Zeit zu. So bald sich der Winter endgültig verzogen hat, werden die sechs Stadtgärtner, sieben Saisonmitarbeiter, eine zusätzliche Kraft von der "Aktion 20.000" und ein Lehrling ausrücken und daran gehen, die Stadt Braunau wieder in Farben zu tauchen.

Zuvor muss allerdings noch anderweitig angepackt werden. Es gilt, sämtliche Grünanlagen vom restlichen Laub, abgebrochenen Ästen und auch von Müll zu befreien. Bei etwa 130.000 Quadratmeter Rasenflächen, an die 2800 Einzelbäumen und noch einmal so vielen, die Rad- und Spazierwege sowie Bachläufe säumen, eine Herausforderung. Zudem wollen etwa vier Kilometer Hecken und Strauchreihen sowie Verkehrsinseln mit einer Gesamtfläche von 8000 Quadratmetern von allem befreit werden, was an den Winter erinnert.

Im neuen Folienhaus im Wirtschaftshof der Stadt Braunau werden auf 400 Quadratmetern bereits die benötigten Blumen herangezogen. Teilweise aus Samen, durch Stecklingsvermehrung oder aus zugekaufter Jungware.

Zu den beliebtesten Arbeiten der Stadtgärtner gehört die Gestaltung der öffentlichen Blumenbeete – rund 450 Quadratmeter sind es im gesamten Stadtgebiet. Benötigt werden dafür ungefähr 6000 Blumenzwiebeln, die schon im Herbst eingelegt wurden. Zusätzliche Farbe in die Beete bringen dann noch 7000 klassische Frühjahrsblüher wie Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht, Bellis und Primeln. Aktuell gibt es im Stadtgebiet 103 Behälter mit Grünwuchs, etliche davon mit den bunten Blumen des Frühlings als hübscher Blickfang. Die Brunnen der Stadt werden ebenfalls bald wieder sprudeln. Dasselbe gilt für die Wasserspielbereiche auf den Spielplätzen. Während der kalten Jahreszeit sind die Wasserstellen wegen Frostgefahr alle stillgelegt.

Bei den Bauhofmitarbeitern heißt es auch nach dem Ende des Winters in die Hände spucken. Im Dezember und Jänner waren sie bereits 1500 Stunden im Einsatz und verbrauchten dabei rund 220 Tonnen Streusalz. Als Nächstes gilt es jetzt, Winterschäden wie Schlaglöcher und Frostaufbrüche auszubessern, Schotterstraßen instand zusetzen, Wege und Straßenränder zu säubern und sämtliche Schneestangen zu entfernen. Ende März werden die Straßen im Zuge der jährlichen Sonderkehrung dann noch von den Restspuren des Winters gereinigt.

