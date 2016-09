1. Klasse Nordwest Diersbachs Defensive ist gefordert

Auch Raab (grüne Leibchen) war kein Stolperstein für Tabellenführer St. Roman. Bild: Furtner

Das Spitzenspiel der Runde steigt am Sonntag in St. Roman. Der Tabellenführer trifft auf den Vierten Diersbach. Dabei werden Diersbachs Kicker versuchen, die Rominger Offensive rund um den besten Torschützen der Liga Daniel Udvardi auszuschalten. Kein leichtes Unterfangen, denn immerhin hat der Bezirksliga-Absteiger schon 24 Volltreffer erzielt. "Natürlich wollen wir gewinnen, aber ein Unentschieden wäre auswärts auch schon recht", sagt Diersbachs Sektionsleiter Josef Steinmann.

Aufsteiger noch ungeschlagen

Serie 1: Rainbach hat zwar die Tabellenführung nach dem 2:2-Remis in Kallham wieder an St. Roman verloren, der Aufsteiger ist aber weiterhin ungeschlagen. Funktionär David Öhlinger: "Wir wollen die weiße Weste natürlich auch gegen Lambrechten behalten."

Serie 2: Den vierten Erfolg en Suite peilt Eggerding im Derby am Samstag in Sigharting an.

Serie 3: Endlich wieder punkten will Freinberg beim Auswärtsspiel in St. Willibald. Dabei muss vor allem die Offensive endlich in Schwung kommen. In den letzten drei Partien erzielte der Tabellenvorletzte keinen Treffer und ging ebenso oft als Verlierer vom Platz. Sektionsleiter Josef Heinzl: "Wir brauchen ein Erfolgserlebnis."

Serie 4: Vier Niederlagen in Folge hat Antiesenhofen nun schon hinnehmen müssen. Gegen Kallham soll diese Serie nun ein Ende finden.

