Julian (21) und Jakob (11): Diese Aufnahme entstand 2013, nach der schwierigsten Phase im Leben der Brüder. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zu leben ist für Julian ein Geschenk

Julian Schobesberger erkrankte vor sechs Jahren an Leukämie. Der Waldinger ist inzwischen wieder gesund. Über seine Erinnerungen an die schwere Zeit und an die enorme Unterstützung – auch durch das OÖN-Christkindl – sprach er mit Valentina Dirmaier.

Von Valentina Dirmaier, 24. Dezember 2016 - 00:05 Uhr