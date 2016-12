Bild: VOLKER WEIHBOLD Oberösterreich Christkindl Wenn zu Weihnachten Geld für Essen und Geschirr fehlt LINZ. Christkindl hilft alleinerziehendem Vater und autistischem Sohn. Von Valentina Dirmaier, 23. Dezember 2016 - 01:04 Uhr

Die schlimmste Zeit ist überstanden. Endlich kehrt Ruhe ein. Dennoch ist Weihnachten für Anton M. aus dem Umland von Linz nicht besonders freudvoll. Denn das Christfest wird für den 39-Jährigen und seine Kinder Selina, elf Jahre, und Michael, neun Jahre, heuer sehr bescheiden und kleiner als sonst stattfinden. Denn die dreiköpfige Familie hat eine schwere Zeit durchlebt.

Nach der Trennung von der Lebensgefährtin siedelte der inzwischen Alleinerziehende kurzfristig Anfang Dezember um. Die Geldreserven waren schnell aufgebraucht, nun hocken die drei in einer leeren Wohnung – nur bestückt mit drei Betten und einer notdürftig gezimmerten Küche, die Anton geschenkt bekam.

"Mit fast nichts angekommen"

"Wir sind eigentlich mit fast nichts angekommen. Ich hab’ das Konto stark überziehen müssen, damit wir überhaupt eine Bleibe haben. Aber leider fehlt es momentan sogar an der Grundausstattung wie Geschirr oder Pfannen, Kästen und Sesseln und Essen", erzählt Anton M., der an vielen Nahrungsmittelunverträglichkeiten leidet. Weil er keine Gluten verträgt und Milch sowie Milchprodukte zu allergischen Reaktionen führen, muss der Familienvater jede Mahlzeit selbst zubereiten. "Das geht natürlich alles ins Geld. Irgendwann, wenn ich genug beisammen habe, will ich mir eine Brotbackmaschine leisten."

Doch viel wesentlicher sei, dass es den Kindern gut gehe. Besonders dem jüngsten Spross. Denn Michael hat das Asperger-Syndrom, eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. "Autisten wie Michael brauchen feste Strukturen, wenn etwas nur minimal vom Plan abweicht, bricht eine Welt zusammen und Michael zieht sich komplett zurück, ist trotzig", erzählt der Schichtarbeiter. Seine Arbeitsstelle musste er aufgrund eines Krankheitsfalles seiner Ex-Partnerin aufgeben. Momentan ist Anton M. auf Arbeitssuche.

OÖN-Christkindl will helfen

Ist dieses Ziel erreicht, will sich der 39-Jährige auch um einen Therapieplatz für seinen Sohn umsehen. "Michael braucht dringend wieder Betreuung durch eine Logopädin. Und mein Traum wäre, dass ich ihm irgendwann einmal eine Therapie mit Pferden ermöglichen kann. Das würde ihm sicher gut tun." Hier will das OÖNachrichten-Christkindl rasch helfen und dem Alleinerziehenden vor Weihnachten die finanziellen Sorgen zumindest etwas abnehmen.

Hilfe für Notleidende

Wollen auch Sie die bewährte und sehr bedeutende Weihnachtsaktion der OÖNachrichten unterstützen, spenden Sie bitte an OÖN Christkindl GbmH, IBAN: AT94 2032 0000 0011 1790. Jeder Cent landet bei den Betroffenen. Die Spende ist steuerlich absetzbar.

